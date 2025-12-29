Economía
La experta en finanzas Elizabeth Wakefield, sobre guardar el dinero en la cuenta corriente: "Es uno de los principales errores"
La asesora financiera sugiere una distribución del dinero entre distintas cuentas corrientes
Cada enero, miles de personas comienzan el calendario con una lista de buenos propósitos. Empezar a ahorrar es uno de los más frecuentes, pero la gestión de las finanzas personales puede resultar complicada.
Elizabeth Wakefield, asesora financiera y experta en inversiones e hipotecas, ha explicado cuál es uno de los errores más comunes al organizar el dinero para el ahorro, como la distribución del mismo.
La peor manera de guardar el dinero
La experta en finanzas considera que "tener todo el dinero en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete", asegura durante su intervención en el pódcast 'Tiene sentido'.
Según Wakefield, esta práctica es "como si tú tuvieras en tu casa los calcetines con los tenedores y con las herramientas de los martillos. O sea, no tiene sentido. ¿Para qué existen entonces las cajoneras y los armarios? Para poner las cosas en sus sitios", explicó.
En su lugar, la profesional recomienda tener una cuenta principal donde recibir los ingresos, como la nómina, y domiciliar los gastos mensuales. A continuación, Wakefield aconseja tener una segunda cuenta bancaria, diferente a la primera.
Idealmente, esta segunda "puede ser una cuenta remunerada". El objetivo de la misma es servir de colchón de seguridad, un dinero apartado para "imprevistos, urgencias y emergencias".
Posteriormente, la experta en finanzas propone crear una cuenta para las periodificaciones. Es decir, un dinero destinado a gastos futuros y previstos, como "voy a irme de vacaciones y me va a gastar 2.500 euros".
En este caso, Wakefield sugiere dividir este gasto en cuotas mensuales: "Mensualmente, significa que voy a tener que estar ahorrando 150, 200, lo que sea". Además, programar transferencias automáticas evita omitir el movimiento y asegura resultados.
- Un joven escapa de Corea del Norte y cuenta cómo es la educación del país: 'No es la mejor situación
- El abogado laboralista Juanma Lorente advierte a los que trabajan 40 horas semanales: 'Lo más normal es que estéis trabajando gratis
- Bomba en Italia: Relacionan a Christian Pulisic con la codiciada actriz Sydney Sweeney
- Hacienda tranquiliza a los usuarios de Bizum por los pagos a partir de 2026: 'No te afecta
- El 'Noé de Ghana' que predijo un gran diluvio para Navidad por un 'mensaje divino', construyó ocho arcas y conduce un Mercedes
- La suculenta indemnización a un trabajador de Vigo despedido por invitar a unos cruasanes tras 30 años de servicio: La justicia le da la razón
- Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones
- El Estatuto de los Trabajadores advierte: 'Si vuelves a la oficina tras teletrabajar, la empresa debe...