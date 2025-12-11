¿Quién es Elisabeth Reyes? Todo sobre la Miss España que aterriza en Pasapalabra

Elisabeth Reyes Villegas es una de las modelos españolas más reconocibles de su generación, una belleza que logró abrirse paso en toda clase de certámenes. Ahora es momento de verla en Pasapalabra, pero, ¿qué es lo que hace falta saber realmente de esta personalidad?

Así es la vida de Elisabeth Reyes, icónica modelo española

Elisabeth nació en Málaga en 1985, y con 21 años dio un tremendo salto a la fama al obtener el título de Miss España. Gracias a esto, el mismo año participaría en Miss Universo 2006, asegurándose una carrera de modelo profesional.

Asimismo, esta no es la primera vez que la malagueña toma parte de un programa de televisión de entidad como es Pasapalabra. Una participación especialmente destacada es la que la llevó a ¡Mira quién baila!, programa en el que se convirtió en una de las grandes favoritas del público.

Además de tener un paso variado por 'talk shows' y similares, Reyes también se convirtió en un icono utilizado en multitud de eventos publicitarios, marcas y pasarelas de moda. Su fama le permitió convertirse en toda una referencia profesional.

Pero vida profesional no es todo lo que ha logrado la modelo a lo largo de su vida, sino que a nivel personal también ha atravesado etapas importantes en su vida. Es así que hasta finales de 2024 estuvo viviendo vida de casada junto a Sergio Sánchez, un exfutbolista profesional que fichó por equipos como Sevilla y Málaga.

Aunque la relación terminó a finales del pasado año, ambos comparten dos hijos, una etapa que ha marcado profundamente la vida de Elisabeth. La maternidad ha cambiado totalmente el panorama profesional de la modelo, así como su eventual separación del futbolista.

En esta transición, Elisabeth se ha habituado a mantenerse activa en redes sociales. De este modo, comparte con sus seguidores toda clase de contenido relativo a moda, viajes, rutinas de ejercicio y demás que le ha garantizado una comunidad en torno a su figura.

La presencia de la malagueña en Pasapalabra da así continuidad a una estrella que brilló como modelo y que triunfó como bailarina a través de la televisión. Seguro que muchos espectadores están encantados de verla en este contexto más atípico.