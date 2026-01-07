Elisa Blázquez, nutricionista clínica integrativa, desvela la verdad sobre la creatina: "Mejora el rendimiento cognitivo"

La creatina es uno de los suplementos más conocidos y utilizados en el ámbito de la nutrición y el rendimiento físico. Su popularidad no es casualidad, se trata de una sustancia que el propio cuerpo humano produce de forma natural y que también obtenemos a través de ciertos alimentos, especialmente carnes y pescados. En una intervención en La Tarde de COPE, la nutricionista clínica integrativa Elisa Blázquez repasó sus aspectos más relevantes desde una perspectiva accesible para todo el público.

Desde el punto de vista fisiológico, la creatina cumple una función clave en la producción de energía celular. "La creatina es energía para tus células. Nosotros tenemos una reserva de fosfocreatina, que es como una batería que tienes a nivel celular para cuando necesitas energía rápida, por eso se utiliza mucho en el mundo deportivo", tal y como explica Blázquez. Esta reserva energética es especialmente importante en actividades de alta intensidad y corta duración.

Una dósis de energía

Por esta razón, su aplicación en el deporte es tan frecuente. "Cuando la gente necesita hacer un sprint o subir muchos pesos, pues al final la creatina lo que te viene a dar es energía", afirma. Gracias a este aporte energético adicional, el cuerpo puede rendir mejor en esfuerzos explosivos, lo que se traduce en una mejora del desempeño físico.

Sin embargo, los beneficios de la creatina no se limitan únicamente al rendimiento muscular. "Es bueno para tu cerebro, para tu corazón, para tus músculos, para muchas cosas." La investigación científica ha comenzado a demostrar que su papel energético puede ser relevante también en otros tejidos del cuerpo que demandan mucha energía para funcionar correctamente.

La creatina... ¿Un suplemento para todo tipo de personas?

Durante mucho tiempo, la mayoría de los estudios se centraron en atletas y personas físicamente activas. "Aunque todos los estudios, hasta hace poco eran mucho en deportistas, y por eso estaba más de moda en el deporte, ahora se ha visto que, efectivamente, para gente que tiene una exigencia a nivel cognitivo muy grande en su día a día, para ancianos, para todo, a nivel energético, pues puede sumar y puede venir bien." Esto ha ampliado el interés por su uso en poblaciones no deportivas.

Es importante aclarar un punto clave sobre la creatina y el desarrollo muscular. "Tú el músculo lo creas haciendo deporte, no por la creatina." Es decir, el suplemento no genera músculo por sí solo, sino que actúa como un apoyo que facilita entrenamientos más efectivos y consistentes.

Una gran ayuda en el gimnasio

En este sentido, su verdadero valor está en el rendimiento durante el ejercicio. "Lo que pasa es que esa creatina te ayuda a hacer más repeticiones, a coger más pesos, porque nos da más energía." Al permitir entrenar con mayor intensidad, indirectamente contribuye a mejores resultados a largo plazo.

Uno de los aspectos que más confianza genera sobre la creatina es su respaldo científico. "Es uno de los suplementos más estudiados, por eso se suele decir que es muy segura, porque está ya altamente estudiada", concluye. Esta amplia base de evidencia la posiciona como una opción sólida y confiable dentro del mundo de la suplementación nutricional.