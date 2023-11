Elimina riesgos: estas aplicaciones de Android pueden comprometer tus mensajes, fotos y vídeos personales

La aplicación Nothing Chat ha sido eliminada de la tienda Google Play.

La aplicación Nothing Chat, proveniente de la compañía móvil Nothing, que tenía la intención de transformar la comunicación en Android mediante burbujas de color azul al estilo de iMessage, ha sido eliminada de la tienda Google Play.

El desarrollo de esta aplicación, en colaboración con Sunbird, brindaba a los usuarios de Android una experiencia similar a otra aplicación; sin embargo, un análisis más detallado reveló importantes vulnerabilidades en sus medidas de seguridad. Inicialmente, Nothing Chat se presentó como una solución innovadora para superar las disparidades entre los usuarios de Android e iOS, prometiendo una experiencia única.

Pese a esto, un análisis de su codificación reveló prácticas inseguras, como el envío de credenciales a través de texto sin formato HTTP, careciendo de cifrado de extremo a extremo. Estas carencias podrían dejar expuestos los mensajes, fotos y vídeos enviados por los usuarios.

Kishan Bagaria, 'genio' tecnológico y fundador de Text.com, destacó los errores en X al revelar que la aplicación empleaba BlueBubbles en su infraestructura sin incorporar un cifrado de extremo a extremo. La respuesta fue inmediata, y el 21 de noviembre, la página principal de Nothing Chat comunicó la retirada de la aplicación de Google Play Store para abordar estos inconvenientes.

texts team took a quick look at the tech behind nothing chats and found out it's extremely insecure



it's not even using HTTPS, credentials are sent over plaintext HTTP



backend is running an instance of BlueBubbles, which doesn't support end-to-end encryption yet pic.twitter.com/IcWyIbKE86