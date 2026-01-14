Elias Dosunmu, cocinero, revela cómo disfrutar del pescado sin caer en la monotonía: "Con esta receta, voy a intentar cambiaros la opinión"

Si quieres mantenerte sano, es fundamental incluir pescado en la dieta, ya que es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. Sin embargo, a una gran parte de la población no le resulta atractivo debido a su olor, su sabor o su textura, entre otros aspectos.

Por esta razón, Elías Dosunmu, cocinero, coctelero e influencer gastronómico, desveló en TikTok cómo disfrutar del pescado sin caer en la monotonía, incluso para quienes no terminan de apreciarlo. El chef, que cuenta con 9,4 millones de seguidores en TikTok, compartió una receta fácil de preparar y saludable.

El cocinero admitió que no es un reto fácil, pero "con esta receta, voy a intentar cambiaros la opinión al respecto". Lo primero que hay que hacer es coger un buen trozo de bacalao, pues será el ingrediente principal del plato.

A continuación, el influencer gastronómico explicó que hay que cortar varias naranjas para conseguir exprimir todo su zumo, con el objetivo de colarlo en la olla y así "evitar toda la pulpa". Una vez en la olla añade azafrán y un poco de azúcar.

También pone agar-agar, un gelificante vegetal natural extraído de algas rojas marinas, y pétalos de malva seca. "Lo he traído de Dubái, pero nunca lo he utilizado", confesó.

La preparación del plato sigue pelando y picando una zanahoria y un calabacín para ponerlos en una sartén, que debe ser ancha, según su recomendación. Para sofreír le añade sal y, al instante, añade el bacalao.

"Luego lo retiramos y reservamos las verduras. Y para la salsa vamos a coger un poco de cebolla. Vino blanco, vinagre. Primero reducimos a fuego medio. Nata, pasta y miso. Mezclamos y quitamos del fuego", señaló.

La receta de Elias Dosunmu / Sport

Cuando ya está todo, añade el bacalao sobre la salsa junto con las verduras, coloca la capita de azafrán y naranja por encima y remata con unos toques de caviar. "Y listo, plato hecho", sentenció.

Por último, aseguró que el "bacalao es un pescado muy tierno y que encaja perfectamente con el azafrán y la naranja".