Así es Elia Galera: actriz, presentadora de televisión y nueva invitada en Pasapalabra

El concurso de Antena 3, Pasapalabra, incorpora a cuatro nuevos invitados para los programas que se emiten hasta la próxima semana. Entre los famosos, Roberto Leal recibe a dos actrices, un cineasta y un expiloto de motociclismo.

El formato es uno de los más longevos y exitosos de la televisión española. En esta ocasión, el presentador recibe a Fonsi Nieto, Santiago Segura, Begoña Maestre y Elia Galera.

Elia Galera (Madrid, 1973) es actriz de cine, teatro y televisión. En 1999 comenzó su trayectoria profesional, protagonizando la película 'La mujer más fea del mundo', bajo las órdenes de Miguel Bardem.

Después de su participación, y mientras alternaba su carrera como actriz con su trabajo como laboralista, debutó en televisión como presentadora. Durante su formación, Galera acudió al Estudio Juan Carlos Corazza.

Elia Galera, durante una prueba en el concurso Pasapalabra / Antena 3.

En 2006, comenzó a hacerse un hueco como actriz tras participar en la famosa serie de televisión 'Hospital Central'. Tras esa experiencia, la actriz viajó hasta Buenos Aires para formarse con otros maestros.

Más tarde, fue contratada para hacer otras series como 'Frágiles', 'El príncipe', 'Amar es para siempre', 'El Cid', 'La caza tramuntana' y 'Tu no eres especial', entre otros proyectos.

En la gran pantalla, la intérprete protagonizó la película 'Pan de limón con Semillas de Amapola', dirigida por Benito Zambrano. Esta película supuso el regreso de la actriz al cine, siendo su última cinta hasta el momento.

Sin embargo, Galera ha seguido su trayectoria profesional en la pequeña pantalla. En los últimos años, Elia se incorporó a la cuarta temporada de 'La promesa', serie diaria de televisión española.