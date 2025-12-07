Elena Pareja, directora de nutrición de Metropolitan Sport Club en el Foro Deporte y Salud: "La dieta se debe integrar en la vida diaria"

Llevar a cabo una buena nutrición es fundamental, ya que potencia la salud y el rendimiento, aspectos básicos para disfrutar de una vida saludable. Una de las voces más destacadas al respecto es la de Elena Pareja, directora de nutrición de Metropolitan Sport Club, quien no perdió la oportunidad de asistir al 'Foro Deporte y Salud'.

La nutricionista inició la mesa, titulada 'Cómo la nutrición potencia la salud y el rendimiento', destacando que la alimentación es clave en el día a día. Por ello, explicó que hay que evitar a toda costa los ultraprocesados porque "nos están haciendo daño". En cambio, señaló que es esencial hidratarse "si queremos un buen movimiento físico, antes, durante y después de la actividad física".

En la conferencia, que contó con la participación de la profesora del CSIC Ascensión Marcos, se comentó que para rendir bien y recuperarse tras los entrenamientos es necesario reponer glucógeno antes y después de entrenar, consumir suficientes proteínas para reparar y construir músculo, e incluir grasas saludables para disponer de energía sostenida.

Por otro lado, Pareja destacó que el descanso es fundamental para recuperar energías. Al planificar una dieta, una persona debe tener en cuenta varios aspectos esenciales.

A la hora de preparar un plan alimentario, la experta en nutrición señaló que "tiene que ser algo que se pueda integrar en nuestra vida diaria, donde podamos pasar una Navidad descansando y no sufriendo de que nos estamos saltando la dieta".

Elena Pareja, Ascensión Marcos y Sara Fernández / Alba Pacheco

Además, subrayó que "el pilar fundamental es que vamos formando nuestra vida y personalizarlo para nosotros es que la persona entienda por qué tiene que tomar eso, porque la nutrición es algo individual".

En esta línea, desde el Metropolitan Sport Club están integrando la nutrición tanto en la restauración como en las máquinas expendedoras, para que el cliente se encuentre en un entorno y hábitat completamente saludable.