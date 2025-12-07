Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

Elena Pareja, directora de nutrición de Metropolitan Sport Club en el Foro Deporte y Salud: "La dieta se debe integrar en la vida diaria"

La nutricionista expuso la importancia de la nutrición para potenciar el rendimiento físico

Elena Pareja, en el 'Foro Deporte y Salud'

Elena Pareja, en el 'Foro Deporte y Salud' / Alba Pacheco

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Llevar a cabo una buena nutrición es fundamental, ya que potencia la salud y el rendimiento, aspectos básicos para disfrutar de una vida saludable. Una de las voces más destacadas al respecto es la de Elena Pareja, directora de nutrición de Metropolitan Sport Club, quien no perdió la oportunidad de asistir al 'Foro Deporte y Salud'.

La nutricionista inició la mesa, titulada 'Cómo la nutrición potencia la salud y el rendimiento', destacando que la alimentación es clave en el día a día. Por ello, explicó que hay que evitar a toda costa los ultraprocesados porque "nos están haciendo daño". En cambio, señaló que es esencial hidratarse "si queremos un buen movimiento físico, antes, durante y después de la actividad física".

En la conferencia, que contó con la participación de la profesora del CSIC Ascensión Marcos, se comentó que para rendir bien y recuperarse tras los entrenamientos es necesario reponer glucógeno antes y después de entrenar, consumir suficientes proteínas para reparar y construir músculo, e incluir grasas saludables para disponer de energía sostenida.

Por otro lado, Pareja destacó que el descanso es fundamental para recuperar energías. Al planificar una dieta, una persona debe tener en cuenta varios aspectos esenciales.

A la hora de preparar un plan alimentario, la experta en nutrición señaló que "tiene que ser algo que se pueda integrar en nuestra vida diaria, donde podamos pasar una Navidad descansando y no sufriendo de que nos estamos saltando la dieta".

Elena Pareja, Ascensión Marcos y Sara Fernández

Elena Pareja, Ascensión Marcos y Sara Fernández / Alba Pacheco

Además, subrayó que "el pilar fundamental es que vamos formando nuestra vida y personalizarlo para nosotros es que la persona entienda por qué tiene que tomar eso, porque la nutrición es algo individual".

En esta línea, desde el Metropolitan Sport Club están integrando la nutrición tanto en la restauración como en las máquinas expendedoras, para que el cliente se encuentre en un entorno y hábitat completamente saludable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aitana revela cómo fue su primera vez: 'No sé si esto es legal
  2. Eduardo Casanova desata el caos tras acudir a 'La Revuelta' y pone en un compromiso a Broncano: '¡Ay, que te cojo la churra!
  3. ¡Reencuentro inesperado! Shakira y Piqué retoman el contacto directo después de su ruptura más mediática
  4. Álvaro Morata se pronuncia sobre su crisis con Alice Campello
  5. La madre de Tsitsipas rompe el silencio sobre su hijo y Paula Badosa: 'No era una relación normal
  6. Ángel Gaitán, mecánico, sobre la baliza V16: 'Esto es un pelotazo como el de las mascarillas
  7. Pau Gasol sorprende con su nueva casa situada en un de los barrios más caros de Barcelona
  8. La ayuda de la Seguridad Social que pocos pensionistas conocen y que puede sumar 140 euros al mes

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Así puedes salir de tu empresa cobrando la indemnización y con el paro"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Así puedes salir de tu empresa cobrando la indemnización y con el paro"

Elena Pareja, directora de nutrición de Metropolitan Sport Club en el Foro Deporte y Salud: "La dieta se debe integrar en la vida diaria"

Elena Pareja, directora de nutrición de Metropolitan Sport Club en el Foro Deporte y Salud: "La dieta se debe integrar en la vida diaria"

Hacienda logra una cifra histórica de ingresos, pero la recaudación futura del IRPF no luce tan prometedora

Hacienda logra una cifra histórica de ingresos, pero la recaudación futura del IRPF no luce tan prometedora

Kiko Matamoros, irreconocible tras su última operación estética: "¡Qué horror!"

Kiko Matamoros, irreconocible tras su última operación estética: "¡Qué horror!"

La burla de Ryanair en redes sociales sobre la propuesta de Óscar Puente: "Y luego os quejáis de nosotros"

La burla de Ryanair en redes sociales sobre la propuesta de Óscar Puente: "Y luego os quejáis de nosotros"

Dos mecánicos revelan la marca de motos del momento: "Es un éxito"

Dos mecánicos revelan la marca de motos del momento: "Es un éxito"

Antonio López, profesor jubilado, sobre las pensiones: "Pienso que en unos años no habría dinero si no cambian algunas cosas"

Antonio López, profesor jubilado, sobre las pensiones: "Pienso que en unos años no habría dinero si no cambian algunas cosas"

Álvaro Martínez, asesor financiero, analiza las diferencias entre vivir en España y en Suiza: "¿Y tú, dónde prefieres vivir?"

Álvaro Martínez, asesor financiero, analiza las diferencias entre vivir en España y en Suiza: "¿Y tú, dónde prefieres vivir?"