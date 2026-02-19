TELEVISIÓN
Quién es Elena Furiase, la invitada de hoy de 'El Hormiguero', jueves 19 de febrero
La hija de Lolita Flores se sienta en el programa de Pablo Motos para hablar de sus últimos proyectos
La actriz Elena Furiase visita este jueves 19 de febrero el plató de 'El Hormiguero' para repasar sus últimos proyectos y el momento profesional tan bueno que está atravesando. Con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, Furiase se ha consolidado como uno de los rostros habituales de la ficción española.
Hija de la cantante Lolita, la intérprete ha aprendido a forjar una carrera propia gracias a su versatilidad y constancia. A lo largo de los años ha participado en numerosas producciones que le han permitido explorar registros muy diferentes, desde el drama hasta la comedia, demostrando una evolución constante en su trabajo desde que muchos la conociésemos por su papel como Vicky en 'El Internado'.
Durante su entrevista en el plató de 'El Hormiguero', Elena Furiase compartirá anécdotas de rodaje y reflexiones sobre cómo ha cambiado su forma de entender la profesión con el paso del tiempo. También hablará de los nuevos retos que encara en esta etapa, marcada por proyectos más ambiciosos y personajes que le ilusionan.
¿Cuáles son los últimos proyectos de Elena Furiase y cuáles son los próximos?
Uno de los estrenos más esperados de Elena Furiase es 'Mallorca Confidencial', un thriller policiaco que llegará a los cines el próximo 29 de mayo de 2026.
Se trata de una película en la que Elena comparte protagonismo con su madre, Lolita, además de hacerlo con Asia Ortega (curiosidamente protagonizó la secuela de 'El Internado') y Jordi Sánchez, quien abandona la comedia para interpretar a un personaje de lo más intrigante.
Además, en los últimos meses, Furiase ha participado en el documental 'Flores para Antonio' junto al resto de su familia y en la película 'La boda', un proyecto poco conocido pero fundamental para comprender que sus últimos años han sido especialmente movidos.
