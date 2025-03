Elena Furiase habla por primera vez sobre la etapa más dura de su madre

Lolita Flores habló recientemente y ya de forma pública de una de las etapas más duras de su vida, si no la que más. Una etapa en la que atravesó una gran depresión, pero al hablar de ello, también mencionó a su hija Elena Furiase para decir que prácticamente ella la salvó de aquel momento.

Estos días ha tenido lugar el Festival de Cine de Málaga donde la actriz ha hecho acto de presencia, y le han preguntado acerca de todo ello.

Desde el primer momento asegura que ella no siente que la salvara realmente. "Era una niña, pero no tengo la sensación de que la salvara, en absoluto, creo que mi madre era muy consciente de cómo estaba en ese momento, mucha gente ha pasado depresiones, que hoy en día es un tema que está a la orden del día. Entonces, yo agradezco que dijera eso y que tenga esa sensación, pero de verdad, creo que no fue para tanto, yo no tengo la sensación de haberla salvado".

Luego le preguntaron acerca de cómo vivió en casa sus problemas de adicciones, a lo que Elena respondió diciendo que "me lo voy a guardar para mí. O sea, nada de lo que dijo me sorprendió: es mi madre y la conozco, pero hay cosas que uno tiene que guardarse para uno. [...] Y lo pasado, pasado está, y tengo la mejor madre del mundo."

Termina hablando acerca de sus próximos proyectos, ya que ambas están trabajando juntas en el rodaje de una película, haciendo que el vínculo que ya tenían sea aún más fuerte. Asegura que siente que es como "si se hubiesen alineado los planetas" y que "cuando estas cosas pasan, la verdad es que es una alegría".