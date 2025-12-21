Un electricista protesta por lo que tiene que pagar: "Solo un trabajador me costó 2.711 euros en un mes"

Aunque el estancamiento salarial sea una de las mayores preocupaciones en España a nivel económico, también es una situación peliaguda la presión de los costes laborales que reciben muchos empresarios y autónomos que no son asalariados.

No es solo el sueldo, sino los costes completos de todo lo que supone mantener a un empleado, haciendo muy difíciles o casi imposibles la viabilidad y estabilidad de este tipo de negocios.

Uno de los sectores más castigados por esta presión es el de la electricidad. Por ello, José Luis Gil, electricista empresario con más de 20 años de experiencia, ha estado explicando las dificultades que le suponen mantener su negocio estable y, sobre todo, a sus trabajadores.

“El mes pasado, solo un trabajador me ha costado 2.711 euros. Ese es el coste para la empresa”, denuncia el empresario.

“Yo hago la cuenta de la vieja. Si multiplico 2.711 por los 12 meses del año, me da 32.500 euros, pero realmente el trabajador trabaja unos 10 meses y medio, descontando las vacaciones y los días festivos", añade.

A pesar de su protesta, asegura que sus empleados se ganan sus salarios totalmente justificados.

“El trabajador se gana de sobra su sueldo, porque lo trabaja y lo merece. Incluso más, porque si surge alguna urgencia, siempre responde”, zanja el trabajador. Su mayor protesta va dirigida a los llamados "costes asociados", el mayor "hándicap" para los pequeños autónomos.