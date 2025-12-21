SOCIEDAD
Un electricista protesta por lo que tiene que pagar: "Solo un trabajador me costó 2.711 euros en un mes"
Calculando, tiene que pagar en un año más de 32.000 euros al año a un trabajador
Aunque el estancamiento salarial sea una de las mayores preocupaciones en España a nivel económico, también es una situación peliaguda la presión de los costes laborales que reciben muchos empresarios y autónomos que no son asalariados.
No es solo el sueldo, sino los costes completos de todo lo que supone mantener a un empleado, haciendo muy difíciles o casi imposibles la viabilidad y estabilidad de este tipo de negocios.
Uno de los sectores más castigados por esta presión es el de la electricidad. Por ello, José Luis Gil, electricista empresario con más de 20 años de experiencia, ha estado explicando las dificultades que le suponen mantener su negocio estable y, sobre todo, a sus trabajadores.
“El mes pasado, solo un trabajador me ha costado 2.711 euros. Ese es el coste para la empresa”, denuncia el empresario.
“Yo hago la cuenta de la vieja. Si multiplico 2.711 por los 12 meses del año, me da 32.500 euros, pero realmente el trabajador trabaja unos 10 meses y medio, descontando las vacaciones y los días festivos", añade.
A pesar de su protesta, asegura que sus empleados se ganan sus salarios totalmente justificados.
“El trabajador se gana de sobra su sueldo, porque lo trabaja y lo merece. Incluso más, porque si surge alguna urgencia, siempre responde”, zanja el trabajador. Su mayor protesta va dirigida a los llamados "costes asociados", el mayor "hándicap" para los pequeños autónomos.
- Giorgina Uzcategui rompe su silencio tras la denuncia de Ilia Topuria: 'Existe un procedimiento judicial en curso que implica a un menor
- Las cabañuelas de Jorge Rey alertan: 'Un fenómeno no visto en años amenaza la Navidad en España
- La insólita reacción de Cristóbal Soria tras el polémico arbitraje en la victoria del Real Madrid: "Con la cara colorá"
- Ángel Gaitán, experto mecánico, denuncia la situación en España: 'Se tienen que acabar todas las ayudas
- Cesc Fàbregas, exfutbolista de 38 años, se sincera sobre su pasado: 'Hice cosas en la escuela de las que no estoy orgulloso
- Maldini se sincera sobre sus polémicas predicciones: 'Acierto mucho más que fallo
- Gonzalos Bernardos, economista: 'Los herederos de las familias obreras no pagan impuesto de sucesiones en España
- Jorge Feliu, piloto de avión: 'Los pilotos no cobramos una cifra desorbitada