Ya estamos adentrados en la época decembrina y, dentro del sinfín de implicaciones que ello conlleva, una de las más comunes es el aumento en el número de decoraciones que embelesan cada casa en todo el mundo.

Asimismo, tales adornos suelen incluir las típicas luces que alumbran los hogares y árboles de Navidad, por lo que es común sentirse intrigado por cuánto gasto eléctrico supone ello a diferencia de meses no tan festivos.

En general, diciembre es un mes en el que las personas suelen gastar más dinero que de costumbre, por lo que es importante saber hacia dónde se están yendo los recursos para gestionar adecuadamente el resto de inversiones.

Por lo tanto, ante la duda de cuánta electricidad consumen las luces del árbol de Navidad, lo que deben saber en primer lugar es que inciden diversos factores como la tarifa de luz contratada, el tamaño del hogar, qué horas específicas están encendidas, durante cuánto tiempo y el tipo de luz.

Sabiendo ello, la forma de calcular su consumo es tan sencilla como fijarse en la cantidad de vatios (Wh) que consumen por hora y, posteriormente, detallar el coste medio de la electricidad en la factura de la luz.

Si, después de este proceso, se llega a la conclusión de que es un gasto excesivo, una gran alternativa son las luces LED, las cuales pueden llegar a ahorrar hasta un 90% en la factura final y son más duraderas.

Además, se puede procurar no mantenerlas encendidas durante los tramos del día en donde la luz es más costosa, de manera que se regule el gasto y se aproveche de manera más consciente la electricidad de la casa.