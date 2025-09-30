Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Famosos

La periodista Mariló Montero (60 años) revela su ejercicio favorito para mantenerse activa: "Le dedico tres cuartos de hora"

La presentadora de 'Las Mañanas de la 1' explica su rutina de entrenamiento matutino y revela la clave para conseguir convertirlo en parte del día a día

Mariló Montero revela su secreto para mantenerse en forma en la sesentena.

Mariló Montero revela su secreto para mantenerse en forma en la sesentena. / Antena 3/'El Desafío'

Pol Langa

Pol Langa

La semana pasada la periodista Mariló Montero visitaba 'La Revuelta' de David Broncano y ambos protagonizaron un interesante debate acerca de la tauromaquia. Ella es una firme defensora de la tradición, mientras que el de Jaén no compartía la misma postura y denunciaba que es una actividad que hace sufrir a los animales.

Más allá de la anécdota, Montero se mostró con una muy enérgica, por lo que muchos se sorprendieron al descubrir que ya había alcanzado los 60 años. Esta claro que la edad en la actualidad marca mucho menos que antes la forma de ser de una persona y que en general impera la idea de que 'la edad es solo un número', tan solo hace falta ver fotografías de personas de la misma edad de hace unos años y de ahora.

El motivo podría ser que la cura personal cada día gana más importancia, por lo que el deporte se ha convertido en una de las bases para mantener el cuerpo en buena forma independientemente del número que indique el carnet de identidad de cada uno.

Ahora, la presentadora de 'Las Mañanas de la 1' ha desvelado su secreto mejor guardado respecto a cómo logra mantener la línea pese al paso de los años y esa vitalidad que le ha llevado a ser una de las estrellas de 'MasterChef Celebrity 10'.

La rutina de ejercicio de Mariló Montero

"Cuido mi alimentación y hago mucho ejercicio", apunta en una entrevista con 'Diez Minutos'. La periodista sigue una rutina alimenticia centrada en la comida mediterránea, aunque de tanto en tanto no deja pasar la oportunidad de darse algún capricho. Sin embargo, cuando lo hace "se machaca más" a nivel aeróbico.

En cuanto a su rutina de ejercicio, Montero asegura que la bici es su mejor compañía: "Cada día me levanto a las cuatro de la mañana para dedicar tres cuartos de hora a la elíptica", indica. Pese a que a muchos les parecería una locura, ella lo ha incorporado como un paso más dentro de su rutina diaria y no se plantea si tiene que hacerlo o no.

Los 45 minutos de bici los completa con una serie de ejercicios aeróbicos que demuestran su vitalidad: "Es el poder de la mente", apunta como la clave para conseguir seguir este tipo de actividad física.

Historia de Instagram de Mariló Montero en el gimnasio.

Historia de Instagram de Mariló Montero en el gimnasio. / Instagram

Aunque no es un tipo de vida que pueda seguir todo el mundo, está claro que el ejercicio y la actividad física es algo indispensable independientemente de la edad que cada uno tenga. El secreto, si es que existe alguno, podría ser adaptar el esfuerzo y el tipo de rutina a la realidad de cada uno, y tener claro que aunque uno nunca haya sido demasiado dado a trabajar el cuerpo, nunca es tarde para empezar a tener cura de uno mismo.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, la elíptica que practica Mariló Montero es una gran opción para aquellos a quienes les cueste salir de casa y, además, tiene un impacto muy bajo en articulaciones como las rodillas, uno de los principales dolores de cabeza de tanta gente a partir de cierta edad. Desde hace algunos años también se considera apropiado el entrenamiento de fuerza, pues permite mantener los músculos tersos y evitan su envejecimiento prematuro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
  2. El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
  3. Cristóbal Soria desvela su pasado oculto: 'Vendí 35.000 camisetas del Real Madrid
  4. Un especialista del motor desvela su lista negra: 'No compres estos coches
  5. Lío en 'Operación Triunfo' por la opinión de un concursante sobre las lenguas cooficiales: '¿Qué hacemos?
  6. Broncano revela lo que siempre ocurre con el Real Madrid: 'Mientras tanto, hay que disfrutar
  7. El secreto del éxito de Ferran Torres (25) y su plato favorito: 'Probaría a cocinarlo, puede que no me quede muy bueno
  8. Un abogado laboralista explica qué sucede cuando te modifican el horario de trabajo: 'Si no sabías esto, aplícatelo

Luis Zahera: "El problema no es que te encasillen como actor, el problema es no trabajar"

Luis Zahera: "El problema no es que te encasillen como actor, el problema es no trabajar"

El Gobierno se divide por el plan de paz para Gaza: Sánchez lo celebra y Sumar lo tacha de "imposición"

El Gobierno se divide por el plan de paz para Gaza: Sánchez lo celebra y Sumar lo tacha de "imposición"

La Autoridad Palestina y países árabes y europeos saludan el plan de Trump para Gaza pero piden un Estado palestino

La Autoridad Palestina y países árabes y europeos saludan el plan de Trump para Gaza pero piden un Estado palestino

Sánchez y Feijóo dan la bienvenida al plan de Trump para Gaza como una vía para frenar la matanza

Sánchez y Feijóo dan la bienvenida al plan de Trump para Gaza como una vía para frenar la matanza

Esta moneda puede convertirse en un tesoro de más de 2.000 euros si todavía la conservas

Esta moneda puede convertirse en un tesoro de más de 2.000 euros si todavía la conservas

¿Tregua en Gaza? Israel acepta las condiciones de Trump en su nuevo plan para la paz

¿Tregua en Gaza? Israel acepta las condiciones de Trump en su nuevo plan para la paz

La AEMET lanza nuevas alertas por lluvias: el temporal se alarga más de lo esperado

La AEMET lanza nuevas alertas por lluvias: el temporal se alarga más de lo esperado

El incendio del Pico del Lobo de Guadalajara sigue en nivel 1 y continúan las labores de extinción

El incendio del Pico del Lobo de Guadalajara sigue en nivel 1 y continúan las labores de extinción