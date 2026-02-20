Quién es Eileen Gu: La atleta olímpica china nacida en California, estudiante de física cuántica y modelo

Hay gente que parece destinada a concentrar todo el talento de varias personas en una sola. Este es el caso de la multidisciplinar atleta olímpica sinoestadounidense, Eileen Gu, que forma parte de la representación del comité asiático en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, donde se ha colgado la plata en esquí artístico y acrobático, en las modalidades de Big Air y slopestyle.

Sin embargo, no es solo una buena deportista, sino que sus dotes abarcan desde los estudios, hasta el modelaje y con tan solo 22 años es una de las atletas con mayores ingresos en todo el mundo con más de 23 millones de dólares en 2025, situándola en la cuarta posición.

Nació y creció en Estados Unidos, en el estado de California, en San Francisco, pero decidió representar el país de su madre, en una decisión que generó polémica desde 2022, en los Juegos de Beijing en los que se colgó el oro, al considerarse que no era justa con la nación que le dio la vida que tiene hoy.

"He pasado por cosas a los 22 años que no creo que nadie debería tener que afrontar jamás, ya sean amenazas, críticas, odio en línea, ataques físicos… lo que sea, la lista continúa", señalaba tras colgarse la plata este año, resaltando las dificultades sufridas hasta llegar al punto en el que se encuentra en la actualidad.

Lo que ocurre es que no se trata de representar a un país cualquiera, sino que optó por ponerse el traje de China, uno de los principales rivales político económicos de los Estados Unidos. Sin embargo, ella lo lleva al terreno personal y apunta que se siente "orgullosa de su herencia, e igualmente orgullosa de su educación estadounidense". Ha recibido críticas de políticos como el senador de Florida, Rick Scott, o el representante de Tennessee, Andy Ogles, así como de exdeportistas profesionales como Enes Kanter, ex NBA, que acusó a Gu de "traidora".

La vida privada de Eileen Gu

Empezó a interesarse por el patinaje a los tres años gracias a la motivación de su madre y su abuela, y a los 15 años tomó la decisión de competir por China en las pruebas internacionales. Desde entonces, se ha convertido en la 'freestyler' más joven en ganar tres medallas en unos Juegos Olímpicos, además de coronarse campeona en los X Games y los Campeonatos del Mundo.

Además de su faceta deportiva, ha tenido tiempo de convertirse en modelo para algunas de las marcas de alta costura más conocidas, como Louis Vuitton, Victoria's Secret o Tiffany & Co, y la prestigiosa revista 'Time' le ha situado entre los 100 personajes más influyentes del mundo. También es una persona especialmente activa en las redes sociales, donde publica sus campañas, apariciones en los medios, pruebas deportivas y pinceladas de su vida personal, acumulando 2,8 millones de seguidores en Instagram.

Eileen Gu modelando para Louis Vuitton. / ·

Aparte de su perfil público, Gu no olvida sus estudios y forma parte del curso de Relaciones Internacionales en la prestigiosa universidad de Stanford, situada entre las cinco mejores del mundo en muchos ránkings. También ha tomado clases en física cuántica, otra de las disciplinas que más le interesan, y otras materias científicas para convertir su educación en algo multidisciplinar.

Sin duda, el de Eileen Gu es uno de los nombres de estos Juegos Olímpicos de Invierno, tanto por su talento sobre el hielo, como por su vida personal tan atípica.