Eid al-Fitr: qué es, cuándo se celebra y cómo marca el final del Ramadán

A lo largo de estas últimas semanas ha tenido lugar el Ramadán, que marca el mes más sagrado del islam. Y ahora es momento de hablar del Eid al-Fitr, el evento que supone el final del mismo y que en España tiene lugar durante esta misma semana.

Esto es todo lo que debes saber acerca del Eid al-Fitr

Conviene recordar que el Ramadán arrancó durante el pasado 19 de febrero. Durante todo ese tiempo, se ayuna del amanecer hasta el atardecer, y en ese tiempo el ayuno solamente se rompe mediante el 'iftar', que suele implicar el consumo de dátiles y agua.

Como tal, el 'Eid al-Fitr' quiere decir literalmente "fiesta de la ruptura del ayuno". Esto no quiere decir que englobe solo el mero hecho de recuperar la alimentación habitual, pero sí que es el elemento más distintivo de ello.

En España, el Eid al-Fitr se celebra hoy mismo, viernes 20 de marzo de 2026. La fecha puede variar dependiendo de la localización, y es que según establece la Comisión Islámica de España, el Eid al-Fitr se lleva a cabo según la observación de la luna creciente.

La celebración del Eid al-Fitr no transcurre en un solo día; durante entre 2 y 4 días, los musulmanes llevan a cabo acciones como vestir sus mejores ropas, reunirse con familia y amigos para rezar en grupo, comer dulces y también visitar cementerios.

El significado del Eid al-Fitr no se puede englobar en un solo concepto. Representa el fin del ayuno sí, pero también se entiende como una recompensa espiritual por el sacrificio llevado a cabo, así como un momento idóneo para llevar a cabo prácticas de gratitud y generosidad.

Uno de los rasgos más llamativos de la celebración es precisamente que, en relación a esas señas de gratitud y generosidad, es necesario realizar el 'Zakat al-Fitr', que se trata de una donación obligatoria destinada a ayudar a personas necesitadas.

En definitiva, hay que entender el final del Ramadán como una forma de celebrar y reconocer el sacrificio realizado durante las semanas previas. Por ello, el Eid al-Fitr debe verse como una parte esencial de todo el proceso.