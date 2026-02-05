El ‘efecto rebote’, la gran preocupación de los médicos en el tratamiento de la obesidad

Combatir la obesidad no es sencillo, y para muchas personas supone una carrera llena de obstáculos en la que hay que luchar contra muchas barreras mentales. Y el problema mayor es que una vez cumplido el objetivo los médicos tienen ahora una nueva preocupación: el 'efecto rebote'.

La gran preocupación de los médicos sobre la obesidad

Expertos en medicina han mostrado preocupación en tiempos recientes por el hecho de que muchas personas abandonen tratamientos de fármacos o dietas, lo que acaba teniendo un notable impacto en la salud de la persona en cuestión.

Medicamentos como los análogos del GLP-1 se han popularizado considerablemente estos últimos años como herramientas mediante las que facilitar la pérdida de peso. Pero los datos que se tienen sobre las consecuencias de dejar de usarlos no son positivos.

Acorde a múltiples estudios, interrumpir el uso de dichos fármacos provoca que los usuarios recuperen rápidamente la masa perdida, dejándola en niveles muy similares a antes de que se arrancara el tratamiento. Y eso lógicamente limita mucho su uso a largo plazo.

Pero no es solo cuestión de que los fármacos sean los culpables. También hay datos de que ocurre exactamente lo mismo con dietas estrictas que fuerzan una rápida pérdida de peso. Además de 'efecto rebote', también se conoce a todo esto como 'efecto yo-yo'.

Es por ello que médicos especializados sugieren que es crucial estudiar en profundidad la naturaleza de estos casos; análisis de factores biológicos, metabólicos y conductuales parecen ser el camino a seguir por tal de alcanzar una respuesta que ayude a todos aquellos que lo necesitan.

¿El objetivo final? Ser capaces de diseñar estrategias sostenibles de tratamiento que combinen tanto el uso de fármacos como cambios en el estilo de vida. La idea es, lógicamente, conseguir que las pérdidas de peso se mantengan en el tiempo.

¿Qué te parece esta preocupación sobre la obesidad? ¿Has afrontado tú una considerable pérdida de peso en tiempos recientes? Si es así, ¿has logrado mantener tu nuevo peso o has sufrido este 'efecto rebote' tan comentado?