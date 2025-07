El efecto colateral de participar en 'Supervivientes': Borja sufre el temido 'efecto rebote'

La pérdida de peso es uno de los asuntos más preocupantes para los concursantes de 'Supervivientes', especialmente si viajas a Honduras con bastante músculo y en buen estado de forma. La mayoría de participantes pierden gran parte de su masa muscular y vuelven a España viéndose obligados a entrenar como nunca.

Borja González habrá ganado los 200.000 euros de 'Supervivientes 2025', pero por el camino ha pasado hambre, frío y muchas molestias. Y uno de los efectos colaterales de participar en el concurso ha sido precisamente la pérdida de peso y un inesperado efecto rebote.

"Yo sé cuántos kilos pesaba antes de ir, cuántos pesaba al volver, pero no sé cuántos kilos peso ahora. Hoy que empiezo el gimnasio voy a verlo y te lo muestro todo", explicaba a sus seguidores en redes sociales.

El valenciano no dudó en subirse a la báscula y llevarse una sorpresa: "os voy a enseñar cuál es mi estado actual, tras 4 meses sin entrenar, habiendo pasado por 'Supervivientes' y habiendo pasado al salir la mayor ansiedad por comer de mi vida".

Borja destaca que al volver de España, tenía hambre a todas horas y no podía parar de comer: "solo deciros que llegué a Honduras pesando 80 kilos, salí pesando 67 kilos, perdí 13. Y ahora peso 84 kilos. He cogido 17 kilos, y no de músculo".

El también influencer nunca se ha visto con la barriga que se ve en sus stories, razón por la que ha querido volver al gimnasio y ponerse en manos de un entrenamiento personalizado.

"Me encanta entrenar, me encanta hacer deporte. Entre que se me ha ido de las manos la comida y he ido dejando el deporte a un lado...". Aunque sufrió un esguince, cree que no es excusa. Eso sí, no está para nada preocupado: "soy una persona superdisciplinada, muy constante y estoy motivado". Tiene claro que recuperará su forma física antes o después.