Edvin Hiltner, matemático especializado en juegos de lotería: "Usar este patrón de números aumenta las posibilidades"

Ganar un premio en la lotería es el sueño de muchas personas. Cada día, millones de ciudadanos prueban su suerte en distintos sorteos como el Euromillones, la Bonoloto, la Primitiva o la Lotería Nacional, entre otros.

Aunque el resultado depende principalmente del azar, existen algunas estrategias que pueden aumentar ligeramente tus probabilidades y ayudarte a evitar compartir el premio con otros jugadores.

Uno de los sorteos más populares en España es el Euromillones. Cada martes y viernes, millones de boletos se rellenan con la esperanza de llevarse un bote mínimo de 17 millones de euros, compartido con otros ocho países europeos.

Edvin Hiltner, matemático especializado en juegos de lotería, alerta de que muchos jugadores asumen que todas las combinaciones se comportan igual, algo que es erróneo creer: "Cada sorteo es independiente, pero cuando observas series largas entramos en el terreno de la Ley de los Grandes Números".

Uno de los errores más comunes entre los jugadores españoles es elegir números con un valor personal, como fechas de cumpleaños, aniversarios o cifras que consideran "especiales". Esto hace que muchas apuestas se concentren en una parte reducida del tablero, limitando la variedad de combinaciones posibles y las probabilidades de éxito.

Los datos estadísticos muestran que, en realidad, las combinaciones que más veces salen en los sorteos son las que equilibran números pares e impares. Por ejemplo, aquellas con tres números pares y dos impares, o al revés, representan casi la mitad de los resultados. En cambio, las combinaciones formadas únicamente por números pares o únicamente por impares, que suelen elegirse por intuición, son muy poco frecuentes, con una probabilidad de solo 0,025%.

Noticias relacionadas

Incluso la opción 'Quick Pick', que deja que la máquina elija los números, no soluciona este problema, porque no busca equilibrio ni evita combinaciones extremas, solo genera números al azar. Como advierte Hiltner: "No puedes manipular la probabilidad, pero sí puedes elegir mejores ventajas".