Un educador infantil advierte sobre la problemática con las invitaciones de cumpleaños: "Cómo duele"

Las costumbres no están exentas de evolución y aprendizaje. Hay situaciones que hemos vivido en nuestra infancia y que, con la perspectiva del tiempo, merecen una reflexión.

Las fiestas de cumpleaños forman parte de los recuerdos más preciados de la infancia. No obstante, algunos educadores han subrayado que hay situaciones donde se podría ejercer una presión involuntaria.

Es habitual que para celebrar una fiesta de cumpleaños, su protagonista reparta las invitaciones entre sus compañeros de clase. No obstante, cuando hay un alumno que se queda fuera, puede generar una problemática dentro de la dinámica del aula.

El creador de contenido 'Un TEA en casa', con más de 40.000 seguidores en TikTok, ha compartido una interesante reflexión al respecto. Néstor ha tenido una dilatada experiencia laboral y formación en trato con menores autistas.

Desde su perfil, comparte recomendaciones, enseñanzas y reflexiones sobre como pueden afectar diferentes situaciones en la vida cotidiana. En un reciente vídeo, el experto ha tratado las populares celebraciones de cumpleaños.

"Cómo duele cuando eres madre o padre de un niño autista y no le invitan a un cumpleaños, cuando el resto de niños lo celebran y a él no le invitan", comienza explicando. El creador de contenido asegura que ha visto "muchas veces" esta situación. Por este motivo, ha querido compartir sus pensamientos con sus seguidores de la red social.

"¿Es justo? No. ¿Es inclusivo? No. ¿Que denota una falta de muchas cosas, de ese padre o madre, o ese niño, que no invita a tu hijo? Pues sí. Pero es lo que hay y hay que aceptarlo", argumenta.

"Muchas veces somos nosotros, partiendo de la base de que está feo y está mal, y eso es cero inclusivo, pero muchas veces somos nosotros los que nos lo tomamos demasiado a pecho, sin tener en cuenta quizás si nuestro hijo podría beneficiarse de ese cumpleaños", reflexiona.

En estas celebraciones, se puede combinar "una jauría de niños y de comida", lo que conlleva "una dispersión total de estímulos". En este contexto, el menor "no va a beneficiarse de esos juegos en grupo que hacen los niños". Además, según el experto, seguramente prefiera "estar a su bola con sus intereses especiales".