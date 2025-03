Eduardo Navarrete defiende a Terelu Campos y su caché para 'Supervivientes 2025': "Lo vale"

Luego de que su participación fuese vista con ojos de incertidumbre, Terelu Campos ha confirmado encontrarse físicamente al límite en su paso por 'Supervivientes 2025', a pesar de que mantiene la cabeza fría y sentirse tranquila.

Aunque su retirada se tendrá que confirmar este domingo, diversas amistades de la presentadora de televisión ya se han pronunciado al respecto, incluyendo a Eduardo Navarrete, diseñador de modas y amigo íntimo de Terelu.

"Vamos a ver, una persona con sus circunstancias de salud —que yo las sé porque soy su amigo y me ha contado muchas cosas, no sé lo que habrá contado ella— que esté ahí me parece un acto de valentía tan grande... Y lo que le estén pagando, sea lo que sea, si se lo están pagando, es porque lo vale", declaró.

"Porque hay mucha gente que vamos a programas de televisión y unos cobran más, otros cobran menos, y si te pagan lo que te están pagando es porque lo vales; aquí nadie da duros por pesetas. Y si le están dando lo que sea es porque se lo vale", enfatizó en relación con el caché de Campos.

Luego, ante la duda de si la ve como ganadora, Navarrete respondió: "Si se tira cuatro meses, aunque vuelva hecha una raspa... no sé si va a aguantar tanto, pero ojalá, ojalá que gane".

Todo esto viene después de que, ante todo, mostrase su apoyo incondicional a Terelu, a quien no ha podido seguir de cerca en redes sociales como gustaría pero a quien le continúa dando todo su soporte.

"He visto muy poquito, pero aunque fuese la culpable de todo, aunque fuese mentira, yo la defenderé siempre. Digáis lo que digáis, la voy a defender", declaró.

"Está gustando mucho, ha sorprendido muchísimo. La gente que conoce a Terelu ya sabe que tirarse del helicóptero y hablar como ha hablado de todo es un acto de valentía enorme", también comentó, dejando ver muy palpablemente cuánto confía en que, pase lo que pase, su amiga ya ha cumplido con una participación estelar dentro de 'Supervivientes 2025'.