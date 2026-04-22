Eduardo Mendoza desata la polémica por su ataque a Sant Jordi: "Catalanofobia en toda regla"

La festividad de Sant Jordi es una de las jornadas culturales más especiales en Cataluña, ya que se conmemora la figura del patrón de la región. Cada 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, las calles se transforman en un gran espacio festivo en el que se mezclan cultura, literatura y celebración popular.

Ese día, Barcelona se llena de gente, librerías al aire libre y autores firmando ejemplares, mientras que edificios como el Ayuntamiento, la Casa Batlló o el Palau de la Generalitat abren sus puertas con actividades especiales.

Sin embargo, hace unos días, Eduardo Mendoza desató la polémica tras la presentación de su nueva novela 'La intriga del funeral inconveniente'. En la rueda de prensa, el escritor fue preguntado por la celebración de Sant Jordi y lanzó unas declaraciones que encendieron el debate.

"Fuera Sant Jordi. Voy a iniciar una campaña para que se vuelva a llamar el Día del Libro. Sant Jordi se metió por medio, pero siempre fue el Día del Libro. Sant Jordi es un intruso, un maltratador de animales que seguramente no sabía ni leer", declaró.

Tras estas palabras, muchas personas consideraron las declaraciones una falta de respeto a uno de los símbolos culturales más importantes de Cataluña, y no se callaron. De hecho, una de las primeras respuestas llegó desde la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), que impulsó una campaña para pedir la retirada de la Creu de Sant Jordi al escritor.

Además, en redes sociales comenzaron a circular llamamientos al boicot de sus libros y a protestas en los puntos de firma durante la Diada.

No solamente eso, y es que varios usuarios lo acusaron en redes sociales de menospreciar y atacar constantemente a la cultura catalana, incluso asegurando que se trataba de una "catalanofobia en toda regla, por tierra, mar y aire, disfrazada de cultura y opinión".

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En una entrevista posterior con 'El Periódico', Mendoza intentó rebajar la tensión y aclarar sus palabras: "¡Era una broma! Porque parece que Sant Jordi sea el patrono de la venta de libros, de los escritores y los lectores, pero es un intruso. Se ha metido ahí. Era el Día del Libro porque era la muerte de Shakespeare y Cervantes. Pero vamos, que me trae sin cuidado Sant Jordi (...) Soy un bocazas, y de vez en cuando se me ocurre decir algo y luego pienso '¿por qué no te has callado?'".