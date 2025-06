Eduardo García, rapero y actor de 'Aquí no hay quien viva', reaparece como camarero en Toledo

En los últimos días, se ha hecho viral la noticia de que Lucas Curotto, exconcursante de 'Operación Triunfo 2023', estaba trabajando como camarero.

Ahora, un popular intérprete y rapero español, está haciendo lo propio en un establecimiento de Toledo. Hablamos de Eduardo García, conocido por su papel de Josemi en 'Aquí no hay quien viva' y posteriormente, en 'La que se avecina'.

Este jueves, 'TardeAR' ha compartido la nueva profesión del artista, que lleva un tiempo fuera del foco mediático. Además, el programa de Telecinco ha contactado con el actor, que ha atendido al formato televisivo a través de una llamada telefónica.

"He estado bastante tiempo fuera de todo esto. Tuve un tiempo que me torcí bastante, para qué nos vamos a engañar. A ver, tampoco he sido malo, pero sí que he sido muy golfete", confesaba. En este caso, ha admitido que parte de sus decisiones han sido motivadas por su espíritu rebelde.

"Ese acto también, a veces, de rebeldía y tal, y las cosas no se arreglan así; se arreglan de otra forma, pero no se arreglan haciendo el gamba por ahí". En la entrevista, García ha reconocido que su temprana popularidad tuvo consecuencias emocionales.

"Siempre he tenido ganas de vivir un poco esa infancia que no viví... Como fue tan prematuro y fue tan repentino, claro, yo era un chaval de 12 años. Ciertas cosas que los chavales de 12 años hacían como todos, pues yo ya me vi cortado para hacerlas", confesaba en la llamada.

Durante la entrevista, Eduardo García ha explicado la sensación que vivía mientras trabajaba como actor, siendo todavía un niño. "Yo veía a otros niños que tenían otras libertades u otras cosas y yo añoraba un poco eso", concluía.

Además de su trayectoria como intérprete, Eduardo comenzó una carrera musical. El actor adoptó el nombre artístico de 'Dudu' y se hizo viral por su tema de 'Los Burlaos', sobre todo por las reacciones del youtuber Auronplay.