Eduardo Casanova desata el caos tras acudir a 'La Revuelta' y pone en un compromiso a Broncano: "¡Ay, que te cojo la churra!"

Eduardo Casanova y María León acudieron a 'La Revuelta' el pasado martes, pero la intervención del actor y director de cine se ha convertido en tema de conversación debido a su actitud durante el programa, que llegó a poner en una situación incómoda a David Broncano, presentador del formato.

En el 'prime time' de Televisión Española, el director de cine de 'Silencio' frenó en seco hasta en dos ocasiones al presentador jiennense, al grito de "¡ay, que te cojo la churra". Además, intentó tocar las partes íntimas de Broncano.

En un primer momento, el conductor de 'La Revuelta' se lo tomó con humor, pero en las redes sociales muchos han criticado la actitud de Casanova, pues su gesto puede interpretarse tanto como una simple broma como, incluso, un comportamiento de acoso sexual.

También, Casanova se puso delante del presentador jiennense para decirle "eres muy buena persona", para después intentarle darle un beso en la boca. La reacción de Broncano fue inmediata y se lo quitó de encima.

Eduardo Casanova, en el rodaje de 'Silencio' / EFE

Más polémica

No fue la única polémica que hubo durante el programa. El director de cine de 'Silencio' expresó que el VIH, un virus que ataca y debilita el sistema inmunitario, pudiendo evolucionar a SIDA, si no se trata, es "indetectable e intransmisible".

Asimismo, reconoció que "las personas a día de hoy con VIH que toman una medicación, que es el 96% de las personas, son indetectables, por tanto, son intransmisibles".

Por otro lado, 'La Revuelta' público en X las siguientes declaraciones, generando gran polémica: "Indetectable es igual a intransmisible. Todo el mundo con VIH en España es indetectable. No puede transmitir el virus de ninguna de las maneras. Si no se dice esto mucho, se crea un silencio y un estigma muy peligroso por miedo y rechazo".

«Indetectable es igual a intransmisible. Todo el mundo con VIH en España es indetectable. No puede transmtir el virus de ninguna de las maneras. Si no se dice esto mucho, se crea un silencio y un estigma muy peligroso por miedo y rechazo»@educasanova12 @laleonademaria pic.twitter.com/gIbgdS6sLE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 2, 2025

Desde la Plataforma TVE Libre se vieron obligados a emitir un comunicado de urgencia:: "Esto es de una extrema gravedad, mala praxis de libro y requiere una rectificación inmediata en La Revuelta de hoy, o una nota de la dirección. De lo contrario RTVE queda definitivamente desacreditada con esto y con la manipulación informativa".