Eduard Fernández desvela sus problema con la addición al alcohol y cocaína

Estos días Eduard Fernández ha estado en boca de todos después de llevarse un premio Goya a Mejor Actor Protagonista por su interpretación en 'Marco'. Se trata del cuarto galardón que ha conseguido el actor catalán dentro del cine español. Pero esto también ha hecho que se hable de su pasado, que no ha sido un camino de rosas precisamente.

Fernández ha estado en una entrevista con Jordi Évole en el programa 'Lo de Évole', donde ha hablado de la etapa más difícil de su vida, algo que nunca había mencionado de forma pública y a lo que se tuvo que enfrentar en solitario total. Se trata de una brutal adicción que sufrió al alcohol y a la cocaína.

"Lo más importante en la adicción es que llegue un día que te des cuenta de que no puedes tú solo con eso y que necesitas ayuda. Ese paso es mucho. Luego poco a poco, que eso es lo que más cuesta, cojas conciencia de enfermedad. Esto es una enfermedad. No es que estés tarado ni que no tengas voluntad, es una enfermedad" declaró en la entrevista.

"Cuando estaba mal y me iban mal las cosas, yo creía que no estaba a la altura de la gente. Me sentía muy cohibido, físicamente mal, había algo roto. Tenía algo que no estaba bien" continuó. "Te das cuenta que te estás pasando, que no recuerdas lo que hiciste ayer... Tardas tiempo en ver que tienes un problema y sufres mogollón. No sé cómo son todos los adictos, pero yo sufrí mogollón" añadió poco después.

Aprovecha para contar que tuvo que ir a un centro de desintoxicación: "Pedí ayuda e ingresé en un centro de desintoxicación. Cuando uno tiene un bulto, va al médico; si uno es adicto, tiene que ir al médico y el tratamiento es el que es: terapia". Reconoce que dejar de beber fue lo más fácil, y que lo realmente duro fue afrontar los problemas que le provocaron las adicciones.