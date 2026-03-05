Eduard Farelo habla claro sobre Bad Gyal y confiesa lo que más le incomodó como padre

Eduard Farelo es un actor catalán muy conocido en la televisión autonómica TV3 y en proyectos locales. Al mismo tiempo, es el padre de Bad Gyal, una de las artistas españolas más internacionales en estos momentos junto a Rosalía.

Durante todo este tiempo, Eduard Farelo siempre se ha mostrado muy orgulloso de su hija, aunque hasta la fecha no había hablado de forma tan abierta y sincera acerca de la carrera de Bad Gyal.

El actor visió el podcast La turra de 3Cat y fue ahí donde confesó que hubo ciertos aspectos de sus inicios que no le resultaron fáciles de aceptar: Farelo explicó que, aunque siempre reconoció el talento de su hija, humo un elemento que le costó especialmente como padre: "la hipersexualización me ha costado", confiesa.

La cantante, cuyo nombre real es Alba Farelo, ha construido una exitosa carrera internacional dentro del reggaeton y el danchall, dos estilos musicales en los que existe un elevado componente de sexualización. Su estilo y su imagen pública produjeron muchas dudas en la familia.

Eduard recordó que en casa ya existían debates sobre este tipo de música cuando sus hijos eran adolescentes: solía discutir con ellos por las letras de algunas canciones de reggaeton que escuchaban en el coche.

Bad Gyal en una imagen promocional de archivo. / Sport

En ese momento, Farelo cuestionaba el contenido de esos temas y sus hijos le respondían que no entendía el género. Con el tiempo, todo dio un giro de 180 grados cuando su propia hija terminó convirtiéndose en una de las figuras más conocidas de este género en España.

Eso sí, pese a sus dudas iniciales, más como padre que como consumidor, Eduard Farelo reconoce que siempre vio talento en la propuesta artística de Bad Gyal, a la que define ahora como "una visionaria" y una artista adelantada a su tiempo.

A modo de anécdota, el padre reveló en el podcast qué momento le impactó más de Bad Gyal: verla actuar con el festival Sónar con uno de sus primeros estilismos escénicos. "Recuerdo verla con aquellos pantalones y pensar: 'uf'...". Sin embargo, hoy en día está más que aceptado.