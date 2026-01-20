Eduard Estivill, experto en sueño, lo aclara: cada cuánto tiempo deberías cambiar tu colchón

El objetivo ideal es dormir entre 7 y 8 horas diarias. No alcanzar este tiempo puede afectar tanto al estado de ánimo como a la salud física, ya que la falta de sueño suficiente puede provocar déficits cognitivos, dificultad para concentrarse, irritabilidad, fatiga e incluso aumentar el riesgo de ansiedad y depresión.

Además, dormir poco eleva la probabilidad de sufrir presión arterial alta, enfermedades cardíacas, problemas renales, y puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a infecciones.

El doctor Eduard Estivill, uno de los principales expertos en sueño de España, ha explicado por qué es tan importante el colchón para un buen descanso, ya que no solo influye en la calidad del sueño.

El experto asegura que estos se desgastan con el tiempo y que muchas veces no somos conscientes: "Si pudiéramos ver lo que hay dentro, nos iríamos corriendo. No le damos importancia cuando es el sitio donde nos pasamos más tiempo de nuestra vida. Entonces hay que cambiarlo, como mínimo, cada cinco años"

Estivill tiene claro que, aunque pueda parecer un gasto elevado, es una inversión que merece la pena: "No nos tiene que importar gastarnos el dinero. Porque, si tú cuentas qué cuesta dormir cada día en un buen colchón, aunque pagues tres mil euros, te sale a cuenta. Saldrá un euro al día o incluso menos".

Con tantos modelos disponibles, el doctor aconseja prestar especial atención al material y a la calidad de fabricación del colchón, ya que estos factores determinan su durabilidad y garantizan un descanso realmente cómodo y saludable. Además, recomienda elegir uno que se adapte a las necesidades personales de postura y firmeza, para aprovechar al máximo sus beneficios.