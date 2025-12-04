Eduard Estivill, experto en medicina del sueño, lo aclara: este es el motivo por el que Messi y Cristiano duermen 11 horas

El objetivo ideal es dormir entre 7 y 8 horas diarias. No alcanzar este tiempo puede afectar tanto al estado de ánimo como a la salud física, ya que la falta de sueño suficiente puede provocar déficits cognitivos, dificultad para concentrarse, irritabilidad, fatiga e incluso aumentar el riesgo de ansiedad y depresión.

Además, dormir poco eleva la probabilidad de sufrir presión arterial alta, enfermedades cardíacas, problemas renales, y puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a infecciones.

Eduard Estivill, experto en medicina del sueño, tiene clarísimo que "el sueño es la actividad más básica e importante para poder vivir y ser feliz al día siguiente". Con esto quiere decir que descansar bien marca la diferencia en cómo te sientes y cómo rindes al día siguiente. Para él, dormir no es un lujo, sino, una necesidad fundamental.

Lo mismo ocurre con los deportistas de élite. El experto asegura que tanto Messi como Cristiano Ronaldo duermen 11 horas, y no es casualidad. Los grandes atletas saben que cuanto mejor duermen, mejor rinden. Son conscientes de que, después del entrenamiento y la alimentación, el sueño es el factor clave. De hecho, el doctor lo llama "el entrenamiento silencioso".

Durante años, los deportistas han tenido todo controlado: "el sistema articular, muscular, rendimiento, el sistema de alimentación", todo perfectamente preparado. Pero, como dice Estivill, "nadie había ayudado a los deportistas con el sueño". Era como si esta parte tan esencial se hubiera dejado de lado.

A día de hoy, eso ha cambiado y se sabe con seguridad que "los deportistas que duermen bien, al día siguiente tienen una mejor performance". Hay estudios sólidos que demuestran que, tras un buen descanso, el cuerpo recupera mejor, la mente responde más rápido y el rendimiento global mejora.

Eduard Estivill no duda en que cuando un deportista duerme bien después de entrenar, no solo descansa: se repara, se fortalece y se prepara para rendir aún mejor al día siguiente.