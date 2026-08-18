Eduard, conductor de autobús en Noruega: "En España cobraba 2.700 euros al mes y en Noruega gano 3.500"

En los últimos años, EURES España ha publicado varias ofertas de empleo para conductores de autobús en Stavanger (Noruega). Desde entonces, son varios los trabajadores españoles que han decidido probar suerte en el país nórdico. A este respecto, Eduard Valentin (@hardests95) ha decidido compartir su día a día en redes sociales.

El conductor de autobús se ha trasladado a Stavenger con el reto de ahorrar 24.000 euros en 12 meses. Por este motivo, la diferencia de salario ha sido una de las claves. Recientemente, Valentin ha publicado un vídeo en TikTok haciendo una comparación sobre sus nóminas en España y en Noruega.

Uno de los impresionantes fiordos de Stavanger / Eduardo Grund

"Trabajo como conductor de autobús aquí en Noruega y hoy voy a comparar mis nóminas de España frente a las de Noruega. Vamos a ver si hay una gran diferencia", anuncia el creador de contenido. Con la ayuda de un cuaderno, el chófer compara el sueldo de los últimos cuatro meses.

"Voy a juntar los meses de abril y mayo, ya que aquí en Noruega los cobré los dos juntos. Abril y mayo en España, cobré un total de 5.170,53 euros. Junio 2.700,67 euros, Julio 2.796 euros. He de decir que en España yo tenía las pagas prorrateadas, eso da un total de 10.667, 20 euros", detalla el conductor.

Autobús / Pexels / ALFREDO MARCO PRADIL

Por otro lado, parte del mes de abril lo dedicó a la formación de la empresa: "En Noruega, abril y mayo cobré 4.786,61 euros. En abril solo trabajé 3 semanas, de las cuales fueron de formación, por lo tanto no podía hacer horas extra. Junio 3.553,49 euros, Julio 3.575,46 euros. Eso da un total de 11.915,55 euros".

"La diferencia entre España y Noruega en estos 4 meses es de tan solo 1.248,35 euros", sentencia el tiktoker. Un importe que ha dividido la opinión de los usuarios en los comentarios del vídeo, ya que muchos valoran otros factores. En cualquier caso, se trata de un elemento interesante.

Según una oferta publicada en el SEPE, la empresa noruega Connect Bus buscaba conductores y conductoras para su sede en Stavanger. El proceso de selección tuvo lugar en España, con los representantes de la compañía. En este caso, los candidatos hicieron una entrevista personal y una prueba de conducción.

Entre los requisitos, los solicitantes debían tener el carnet de conducir D y el CAP en vigor. Además, una experiencia previa mínima de seis meses como profesionales. También valoraban facilidad para atender al público, adaptarse a un nuevo país y equipo de trabajo. Como extra, la empresa valoró adicionalmente el idioma inglés. Antes de incorporarse al puesto, los trabajadores seleccionados debían realizar un curso de adaptación al idioma y cultura noruega.