FAMOSOS

Edu Soto y el infierno que ha tenido que pasar en plena gira, acabando en el hospital

El cómico ha publicado en redes sociales un post que ha mostrado su delicado estado

Edu Soto, actor, humorista, cantante

Edu Soto, actor, humorista, cantante

Claudio Torres

No ha sido la mejor semana del mundo para Edu Soto. En el mundo del espectáculo donde los artistas a veces tienen complicaciones en plena gira de actuaciones que les impiden realizar su trabajo o, como mínimo, entorpecerlo. Justamente eso le ha ocurrido al mencionado comediante y actor, aunque finalmente ha realizado sus actuaciones como buenamente ha podido. Eso sí, no sin antes haber pasado por el hospital.

Edu Soto se encuentra actualmente inmerso en una gira de su propia obra de teatro y que él mismo protagoniza llamada "Wanted Se Busca", pero ha acabado yendo al hospital. Por suerte, no ha tenido que interrumpirla, pero actuó en Mérida con su cuerpo lleno de unas ronchas grandes y rojas.

A través de su cuenta oficial en Instagram compartió una fotografía en la que se ve su brazo lleno de picaduras de un insecto y que le ha provocado una importante reacción alérgica. Asegura que los picores eran horribles y ha tenido que ir al hospital. Afortunadamente, no se ha perdido ningún espectáculo y actualmente se encuentra mejor. Podéis ver el post en cuestión bajo estas líneas.

"Una semana de picores inimaginables…", comienza el post en el que muestra la imagen de su brazo lleno de unas ronchas grandes y preocupantes. "Gracias por el trato exquisito en el hospital de Mérida ayer por la mañana y por el aplauso ten hermoso por la noche. Por fin ya mejor y a punto de subir al escenario en Badajoz!! A terminar el finde intenso de curro", concluyó.

