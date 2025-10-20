TELEVISIÓN
Edu Aguirre se sincera sobre su mayor polémica en 'El Chiringuito': "¡Te lo juro por Dios!"
El tertuliano del programa de Mega, presentado por Josep Pedrerol, acudió al pódcast 'La Fórmula del Éxito' para desvelar cómo fue el día en el que se le cayó algo del bolsillo
Edu Aguirre es uno de los tertulianos más reputados de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol. El periodista de Mega sigue de cerca la actualidad del Real Madrid y hubo un día, el 24 de enero de 2019, que vivió un episodio que aún le persigue. Tras cubrir un partido en el Santiago Bernabéu, llegó al plató de Atresmedia, donde se le cayó algo del bolsillo.
En ese instante, algunos de los presentes y el propio colaborador comentaron que se trataba de un pañuelo de papel: "Un kleenex, que estoy muy constipado". No obstante, la entrada de Edu Aguirre no pasó desapercibida en redes, donde algunos aseguraban que se trataba de una pequeña bolsa de cocaína y no un trozo de papel.
Después de tantos años, el colaborador de 'El Chiringuito' quiso volver a comentar en el pódcast 'La Fórmula del Éxito', conducido por Uri Sabat, qué sucedió realmente ese día para despejar todas las dudas de una vez por todas.
El periodista empezó dejando claro que fue "un trozo de kleenex asqueroso", ya que "venía del Bernabéu, que estaba en invierno y se cae". Desde un primer momento, el tertuliano reconoció que "ni le doy importancia". Además, "lo enseño a la cámara y sigo hablando del partido del Madrid".
Todo el revuelo mediático no empezó hasta tres días después: "Se empezó a decir que se me había caído cocaína o no sé". Asimismo, el colaborador de 'El Chiringuito' dejó claro que "no he probado un cigarro en la vida. ¡Te lo juro por Dios! Ni un porro, ni nada".
"Yo he sido deportista He tenido mis amigos, que te he dicho antes, de la infancia, con los que he jugado al fútbol toda la vida. Y al final, jugar, hacer un deporte… Te hace tener una disciplina, te hace tener unos valores", comentó en el pódcast 'La Fórmula del Éxito'.
Sobre las críticas, Edu Aguirre se sinceró diciendo que "no me afectó", aunque reconoció que había gente en redes sociales que "intentaba hacer daño a mi familia", algo que a ellos sí que les afectaba "un poco más". Por ejemplo, explicó que muchas veces comentan fotos de su madre o de su mujer diciendo que es un drogadicto.
- Kylian Mbappé no puede conducir el BMW de 140.000 euros que le regaló el Real Madrid: Este es el motivo
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- Laura Lobo, abogada experta en herencias: 'No debe darse por supuesto que los sobrinos heredan del tío soltero y sin hijos
- Gonzalo Bernardos, economista, señala al 'pánico de los propietarios' como la raíz de la crisis del alquiler
- Susana Guasch (46 años) niega ser una 'enchufada' y se distancia de los extremismos: 'Soy cero 'feminazi'
- “Tener un buen equipo lo es todo”
- El economista Gonzalo Bernardos (62 años) tajante con los jóvenes y el acceso a la vivienda: 'En los 80 y 90 no conocíamos ni restaurantes ni vacaciones
- Esta moneda del Mundial de fútbol está rompiendo récords de precio