Edu Aguirre se sincera sobre su mayor polémica en 'El Chiringuito': "¡Te lo juro por Dios!"

Edu Aguirre es uno de los tertulianos más reputados de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol. El periodista de Mega sigue de cerca la actualidad del Real Madrid y hubo un día, el 24 de enero de 2019, que vivió un episodio que aún le persigue. Tras cubrir un partido en el Santiago Bernabéu, llegó al plató de Atresmedia, donde se le cayó algo del bolsillo.

En ese instante, algunos de los presentes y el propio colaborador comentaron que se trataba de un pañuelo de papel: "Un kleenex, que estoy muy constipado". No obstante, la entrada de Edu Aguirre no pasó desapercibida en redes, donde algunos aseguraban que se trataba de una pequeña bolsa de cocaína y no un trozo de papel.

🗣️"Estamos fuertes. Que digan lo que quieran. Los que me conocen saben cómo soy". Las PALABRAS de @EduAguirre7 en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/rQLXolbHIu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 27, 2019

Después de tantos años, el colaborador de 'El Chiringuito' quiso volver a comentar en el pódcast 'La Fórmula del Éxito', conducido por Uri Sabat, qué sucedió realmente ese día para despejar todas las dudas de una vez por todas.

El periodista empezó dejando claro que fue "un trozo de kleenex asqueroso", ya que "venía del Bernabéu, que estaba en invierno y se cae". Desde un primer momento, el tertuliano reconoció que "ni le doy importancia". Además, "lo enseño a la cámara y sigo hablando del partido del Madrid".

Edu Aguirre, en 'El Chiringuito' / Mega

Todo el revuelo mediático no empezó hasta tres días después: "Se empezó a decir que se me había caído cocaína o no sé". Asimismo, el colaborador de 'El Chiringuito' dejó claro que "no he probado un cigarro en la vida. ¡Te lo juro por Dios! Ni un porro, ni nada".

"Yo he sido deportista He tenido mis amigos, que te he dicho antes, de la infancia, con los que he jugado al fútbol toda la vida. Y al final, jugar, hacer un deporte… Te hace tener una disciplina, te hace tener unos valores", comentó en el pódcast 'La Fórmula del Éxito'.

Sobre las críticas, Edu Aguirre se sinceró diciendo que "no me afectó", aunque reconoció que había gente en redes sociales que "intentaba hacer daño a mi familia", algo que a ellos sí que les afectaba "un poco más". Por ejemplo, explicó que muchas veces comentan fotos de su madre o de su mujer diciendo que es un drogadicto.