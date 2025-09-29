FÚTBOL
Edu Aguirre, fulminante con Xabi Alonso tras la derrota del Real Madrid en el derbi: "El vestuario se le va de las manos"
El colaborador de televisión repasó el Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid, sumado a las disculpas de Dean Huijsen
El derbi sigue doliendo en Madrid. La derrota no ha sentado nada bien al conjunto blanco. Consideran la derrota "muy dura" ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, en el partido que los de Xabi Alonso perdieron el liderato de la competición. Los medios deportivos de Madrid, Marca y AS, titulaban: “Manita histórica” y “Fiesta mayor”, respectivamente.
Pese a que el Real Madrid se puso por delante en el marcador tras los goles de Mbappé y Arda Güler, los 'Sorloth, Julián Álvarez (x2) y Griezmann' aparecían pasados los 45 minutos para poner el 5-2 en el marcador y darle una victoria histórica al equipo del Cholo.
Los principales medios de comunicación de la capital fueron críticos con el Real Madrid y se hicieron 'eco' de ello ya que hacía 75 años que no ocurría lo que pasó esta noche de sábado. El más contundente, fue 'El Chiringuito', de la mano de Edu Aguirre, uno de los colaboradores.
En la editorial del principio del programa, Edu ejerció de presentador y mandó un discurso alto y claro al madridismo, llamando "lamentable" al equipo.
"Gabinete de urgencia. Tremendo baño del Atlético al Real Madrid. Hoy el Atlético ha demostrado lo que es competir en un derbi, ha demostrado lo que es dejarse la vida en el campo, hoy Julián (Álvarez) ha demostrado que los grandes jugadores aparecen en los momentos importantes. El Madrid ha hecho un partido lamentable, terrible, sin ganas, sin intensidad, perdiendo todos los duelos, sin hambre, y sin orden", dijo Edu Aguirre en la apertura del programa.
Posteriormente, valoró el papel de Xabi Alonso: "Es un momento importante para Xabi Alonso porque, o empieza a tener mano dura con estos jugadores o el vestuario se le va de las manos y eso ya lo vimos la temporada pasada. Hay que empezar a tener mano dura con los que no corren, con los que no repliegan, con los que no bajan a defender. Enhorabuena al Atlético de Madrid", decía Edu.
Huijsen pide perdón a la afición
El vestuario del Real Madrid, que ya pone rumbo a Kazajistán para disputar el encuentro liguero de Champions frente al Kairat, con el que quieren despejar los fantasmas, está dolido por la derrota.
El propio Huijsen se ha disculpado este lunes a través de las redes sociales. "Pedir disculpas a la afición por este finde. Seguiremos que nos queda mucho camino", decía el central español por Instagram. Un gesto que ha gustado a la afición, pero que se tiene que arreglar sobre el césped, según decía Xabi Alonso en rueda de prensa tras el partido.
