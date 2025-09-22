Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: "Le están dando bola"

Quedan pocas horas para que se sepa quién es el ganador del Balón de Oro 2025. La decisión está entre Ousmane Dembelé o Lamine Yamal. Ambos jugadores estuvieron en su 'prime' futbolístico, pero solo uno podrá proclamarse como el mejor jugador de la temporada pasada. A priori, el atacante francés tiene ventaja tras ganar la Champions League.

El debate sobre quién merece ganar el Balón de Oro 2025 está dando mucho de qué hablar. Ayer, en 'El Chiringuito', el colaborador Edu Aguirre sorprendió a todos al afirmar con total seguridad que no tiene ninguna duda de que Lamine Yamal se llevará el galardón.

"Gana seguro", sentenció el amigo de Cristiano Ronaldo. La cara de Josep Pedrerol fue todo un poema: "¿Cómo que gana seguro?". El colaborador de 'El Chiringuito' volvió a responder con contundencia: "Creo que Lamine gana seguro".

El principal motivo que compartió en 'El Chiringuito' es que es muy extraño que el '10' culé viaje con tanta gente: "No vas a París con 20 personas si no sabes que vas a ganar".

No obstante, señaló que no entiende la situación: "Lo que alucino la bola que se le está dando desde Francia a Lamine porque no ha ganado la Champions League, no ha ido al Mundial de Clubes".

"Lo lógico es que en Francia se debatiese entre Dembelé, Vitinha o Achraf, el PSG lo ha ganado todo este año. Y que desde 'L' Equipe' le estén dando tantísima bola a Lamine es que va a ganar seguro", reconoció al presentador de Mega.

Sobre si es determinante que viaje con 20 personas, Edu Aguirre aseguró que ya "debe tener una fiesta reservada ahí seguro, con un restaurante para cenar".

😳 "Creo que LAMINE GANA el BALÓN DE ORO".



🍿 @EduAguirre7 sorprende a todos en #ChiringuitoBalónDeOro. pic.twitter.com/plLoFzdFpR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2025

En ese instante, José Damián González recordó al tertuliano que Vinicius también tenía preparada una fiesta con 50 invitados.