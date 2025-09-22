Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TELEVISIÓN

Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: "Le están dando bola"

El colaborador de 'El Chiringuito' dejó a la audiencia del programa de Mega sin palabras tras decir que el '10' culé será el ganador del premio

Edu Aguirre cree que Lamine va a ganar el balón de oro

Edu Aguirre cree que Lamine va a ganar el balón de oro

Edu Aguirre cree que Lamine va a ganar el balón de oro / El Chiringuito

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Quedan pocas horas para que se sepa quién es el ganador del Balón de Oro 2025. La decisión está entre Ousmane Dembelé o Lamine Yamal. Ambos jugadores estuvieron en su 'prime' futbolístico, pero solo uno podrá proclamarse como el mejor jugador de la temporada pasada. A priori, el atacante francés tiene ventaja tras ganar la Champions League.

El debate sobre quién merece ganar el Balón de Oro 2025 está dando mucho de qué hablar. Ayer, en 'El Chiringuito', el colaborador Edu Aguirre sorprendió a todos al afirmar con total seguridad que no tiene ninguna duda de que Lamine Yamal se llevará el galardón.

"Gana seguro", sentenció el amigo de Cristiano Ronaldo. La cara de Josep Pedrerol fue todo un poema: "¿Cómo que gana seguro?". El colaborador de 'El Chiringuito' volvió a responder con contundencia: "Creo que Lamine gana seguro".

El principal motivo que compartió en 'El Chiringuito' es que es muy extraño que el '10' culé viaje con tanta gente: "No vas a París con 20 personas si no sabes que vas a ganar".

No obstante, señaló que no entiende la situación: "Lo que alucino la bola que se le está dando desde Francia a Lamine porque no ha ganado la Champions League, no ha ido al Mundial de Clubes".

"Lo lógico es que en Francia se debatiese entre Dembelé, Vitinha o Achraf, el PSG lo ha ganado todo este año. Y que desde 'L' Equipe' le estén dando tantísima bola a Lamine es que va a ganar seguro", reconoció al presentador de Mega.

Sobre si es determinante que viaje con 20 personas, Edu Aguirre aseguró que ya "debe tener una fiesta reservada ahí seguro, con un restaurante para cenar".

En ese instante, José Damián González recordó al tertuliano que Vinicius también tenía preparada una fiesta con 50 invitados.

TEMAS

  1. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  2. Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
  3. Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales
  4. Un estadounidense alza la voz sobre lo que ocurre en Catalunya en comparación con Estados Unidos: 'No tienes que ser rico
  5. Paco González pone en cuestión el estilo de juego del Real Madrid tras el gol del Militao: 'Lo resuelve un castañazo
  6. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: Te tienen que pagar el descanso si superas estas horas trabajadas
  7. Cristóbal Soria, tertuliano de 'El Chiringuito', sobre cómo es trabajar con Josep Pedrerol: 'Es un enfermo
  8. Jordi Cruz se abre en canal para 'rajar' de sus empleados: 'Doy sueldos, tiempo, horas y no hay ese vínculo

Un juzgado investiga por primera vez a la Guardia Civil por el espionaje de Pegasus y con el programa Candiru

Un juzgado investiga por primera vez a la Guardia Civil por el espionaje de Pegasus y con el programa Candiru

Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: "Le están dando bola"

Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: "Le están dando bola"

El PP pide la imputación del historico dirigente socialista Zarrías por sospechas de que su sociedad compensó a Leire por los servicios prestados a Cerdán

El PP pide la imputación del historico dirigente socialista Zarrías por sospechas de que su sociedad compensó a Leire por los servicios prestados a Cerdán

Conspiración en el funeral de Charlie Kirk: Desde usar un actor a culpar a un grupo terrorista trans de su muerte

Conspiración en el funeral de Charlie Kirk: Desde usar un actor a culpar a un grupo terrorista trans de su muerte

Los ayuntamientos franceses izan la bandera de Palestina a pesar de las amenazas del ministerio del Interior

Los ayuntamientos franceses izan la bandera de Palestina a pesar de las amenazas del ministerio del Interior

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Autolesiones, contenido sexual y violencia: los pediatras alertan sobre los chats de la plataforma de videojuegos Roblox

Autolesiones, contenido sexual y violencia: los pediatras alertan sobre los chats de la plataforma de videojuegos Roblox

Alba Flores estrena 'Flores para Antonio', un homenaje a su padre: "Yo no pedí llamarme Flores, nunca tuve otra opción"

Alba Flores estrena 'Flores para Antonio', un homenaje a su padre: "Yo no pedí llamarme Flores, nunca tuve otra opción"