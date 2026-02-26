Edu Aguirre, estalla contra el Real Madrid tras vencer al Benfica: "Así no se gana la Champions"

El Real Madrid selló su pase a los octavos de final de la Champions League tras imponerse al Benfica en un encuentro que dejó más dudas que certezas. El conjunto blanco cumplió con el objetivo principal, avanzar de ronda, pero el rendimiento ofrecido sobre el césped del Santiago Bernabéu estuvo lejos de lo que se espera del club.

A la salida del estadio, en la conocida puerta 55, varios aficionados madridistas expresaban su preocupación: "No jugamos a nada", "Ganamos pero no convencemos" o "Tenemos que mejorar mucho, este nivel no nos da para pasar de ronda". Otro seguidor se encontraba muy resignado: "Estamos a trompicones, pero es lo mismo que el año pasado. Estamos justitos de todo. En cuanto nos venga un equipo potente tendremos un problema".

En el programa 'El Chiringuito', Edu Aguirre fue especialmente crítico con la actuación madridista. "Así no se gana la Champions", afirmó con rotundidad, asegurando que el equipo fue "muy plano en ataque y muy endeble en defensa". Incluso señaló que el ambiente en el Bernabéu era más propio de un partido de LaLiga "de un sábado a las 14 horas", que de una eliminatoria europea, describiendo el encuentro como "tosco" y falto de chispa.

El periodista insistió en que este no es el camino para levantar el título y recalcó que el equipo necesita recuperar sensaciones. Eso sí, recordó las numerosas bajas: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militao, Dean Huijsen y Dani Ceballos. Para el colaborador, la vuelta de estos futbolistas debe suponer un salto de calidad inmediato en el juego del conjunto blanco.

Uno de los pocos aspectos positivos que destacó fue el momento de Vinicius Júnior. Según Aguirre, el brasileño está mostrando por fin su mejor versión y se ha convertido en el líder ofensivo del equipo en las últimas semanas: "Si no es el mejor del mundo, está ahí".

El periodista fue más allá al señalar que Vinicius encadena ya cuatro o cinco encuentros marcando diferencias, pidiendo el balón y encarando con determinación. Para Aguirre, este nivel del brasileño es la gran noticia en un momento de dudas colectivas. Considera que su liderazgo puede ser clave para que el equipo reaccione cuando regresen los jugadores lesionados.

Aunque volvió a asegurar que si sigue jugando así, el Real Madrid no va a ganar la Champions, también afirmó que es el único equipo capaz de jugar mal en este tramo de la temporada y aun así terminar conquistando el torneo.