Edu Aguirre defiende a Lamine tras el 'palo' de Guti: "No me parece grave"

Lamine Yamal ha estado en el punto de mira durante la convocatoria de la selección española en la Nations League. El futbolista del FC Barcelona desató la polémica tras su estilo de vestir en rueda de prensa, cuando apareció con una gorra hacia atrás.

Durante la temporada, a Lamine ya se le había juzgado por llevar los pantalones más bajados de lo habitual, o durante la celebración de la final de la Copa del Rey, por llevar un par de gafas de sol. Mucho ruido entorno a un jugador que tan solo quiere jugar a fútbol.

Pese a que el futbolista es uno de los mayores talentos de la selección, existen aficionados o figuras del deporte que no comparten la manera de pensar de Lamine. Era el caso de Guti, exjugador del Real Madrid, que criticó al futbolista del FC Barcelona en 'El Chiringuito' por su decisión de acudir a la rueda de prensa de la selección española con una gorra puesta para atrás, tras ganar a Francia.

"No es culpa de Lamine, que al final hace lo que quiere. Es culpa de que esté ahí y le tenga que decir 'oye, con la gorra en rueda de prensa con la selección española, no',

Edu Aguirre lo defiende

Sin embargo, el tertuliano del Chiringuito, Edu Aguirre, defendió al futbolista del FC Barcelona y afirma que es normal que un chico de 17 años vista de esta manera. "Sería extraño si Lamine Yamal fuese en esmoquin y se pusiera una gorra... pero, ¿quién va en traje? Hoy en día los chavales van en chándal, no me parece grave", dice.

Y continúa: "Me parece más criticable que se ponga unas gafas de sol para darle la mano al rey. Pero una gorra en la sala de prensa no me parece nada criticable. O cuando baja del autobús, también la lleva... ¿Y?", afirma el tertuliano.

Edu Aguirre es reconocido por ser aficionado del Real Madrid, además de amigo íntimo de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, le recriminó a su compañero Guti la postura que adoptó contra Lamine: "Cuando Lamine comete errores, se dice, y con el paso del tiempo aprenderá, pero nos dará muchas cosas buenas y alegrías. Es solo una gorra", concluye.