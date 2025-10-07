Un edificio se derrumba en pleno centro de Madrid: tres heridos graves y cinco desaparecidos

El forjado de un edificio en obras por rehabilitación en la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas. Hay al menos cinco desaparecidos y tres obreros heridos, dos leves con contusiones y otro con una pierna rota, que está siendo traslado en ambulancia. Además, Emergencias Madrid ha informado de que "los trabajadores echan en falta a algunos compañeros".

Tal y como ha confirmado Beatriz Martín, portavoz de Seguridad y Emergencias, al menos 50 Bomberos se encuentran en la zona de los hechos. Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona y buscan a varias personas desaparecidas. Aunque ha sido confirmado por los agentes, la cifra estaría entre tres y cinco personas cuya localización se desconoce.

En total, son más de 11 dotaciones entre Bomberos, Policía y Emergencias las que trabajan en la búsqueda y en asegurar la zona. Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe de varios forjados de un edificio en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, en el que, de momento. Los Bomberos, mientras, trabajan en asegurar la zona y en la búsqueda de desaparecidos en un edificio que se estaba rehabilitando para un hotel.

Tres heridos graves y cinco desaparecidos

El primer parte médico tras el derrumbe, que acaba de proporcionar el Summa 112, son cinco desaparecidos o atrapados y tres heridos: uno grave y dos leves. Un dispositivo del SAMUR-PC se encuentra en la zona y atiende a tres obreros, uno de ellos trasladado hacia el hospital con una fractura en la pierna y los otros dos con lesiones leves, según informa Emergencias de Madrid.

Un trabajador de la obra, en declaraciones a los medios: "Hemos parado todos. No sabemos cómo están el resto de compañeros. No sabemos donde están. Estamos rezando a Dios de que estén bien", decía. La policía no confirma la cifra concreta de desaparecidos, pero rondaría entres tres y cinco personas.

En estos momentos, un grupo de agentes de la Policía Nacional impiden el paso de residentes y peatones a la altura del número 28 de la calle Arenal. Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

Almeida suspende su agenda en Londres y vuelve a Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha suspendido su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative que tiene lugar en Londres y está regresando a Madrid tras el suceso de la calle Hileras, tal y como han confirmado desde el Ayuntamiento de Madrid.