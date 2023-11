La edición 32 de La Marató estará dedicada a la salud sexual y reproductiva

Será la edición 19 del disco y aportará una banda sonora que se adentrará en este ámbito para observar, explicar y proyectar la forma de ver y vivir la sexualidad.

El disco de La Marató supera los 3 millones de copias vendidas y más de 10 millones de euros para el marcador después de las 18 ediciones.

Esta edición se pondrá a la venta el día 3 de diciembre al precio de 12 euros con los diarios del país y contendrá como gran novedad poder disponer del disco en versión digital con la misma compra del CD. Esta versión, la digital, dispondrá por primera vez del sonido Dolby Atmos. Es decir, que se podrá disponer de los dos soportes en el mismo momento, por el mismo precio y con el sonido tecnológicamente más avanzado. Canciones referentes, artistas jóvenes y de éxito, y géneros actuales: la declaración del disco de La Marató 2023.

La salud sexual y reproductiva se define como un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad y la reproducción. Un bienestar que va más allá de la ausencia de enfermedades y la capacidad de reproducirse, y que implica la libertad y el máximo respeto en todos los sentidos, incluyendo la expresión de género, la responsabilidad y la información. En Cataluña hay 3 millones de personas, sobre todo mujeres, con un problema de salud sexual o reproductiva y, cada año aparecen alrededor de 211.000 nuevos casos, también entre los jóvenes. En este ámbito hay reconocidas más de 200 enfermedades y problemas.

El disco, las historias de vida, las canciones

Estos son los parámetros a partir de los cuales el disco de La Marató ha intentado construir la narrativa que le da sentido musical, artístico y de mensaje. Así, las canciones intentan reflejar situaciones explícitas, figuradas o derivadas de todo tipos de relatos tales como citas, relaciones sexuales, maternidad, encuentros entre personas del mismo sexo o géneros diferentes, amor, emociones y sentimientos y/o situaciones derivadas de todos aquellos escenarios en los que la sexualidad se encuentra ante caminos de identidad, bienestar, diversidad, respeto, amor, complicidad, silencio, invisibilización, aprecio, empoderamiento, igualdad, salud, dolor, superación, libertad... o felicidad.

El disco de La Marató quiere observar cómo la sexualidad, cómo la salud sexual puede expresarse ante todo este escenario de forma musical, a través de canciones, de historias que inciden sobre las personas y, de una forma más clara y concreta, las mujeres, las mujeres jóvenes, los jóvenes y todas las personas que desde su libertad pueden expresar tanto su dolor como su felicidad.

El disco, los intérpretes de las historias

El disco de La Marató de este año es posiblemente lo más distinto que se ha hecho nunca, tanto por la personalidad de sus artistas como por los géneros musicales que se encuentran, con una importante presencia de artistas jóvenes y sonidos urbanos. Este año, la mitad del disco de La Marató cuenta con artistas catalanes de éxito en nuestro país y repercusión en España. Es excepcional la cantidad de logros de artistas catalanes –en nuestra lengua y en castellano– durante el último año. Así, contamos con artistas y canciones de éxito en el país y del país, y artistas y canciones de éxito del país con repercusión tanto en Cataluña como en el mercado español.

Desde Vicco, con Siderland, y su “Nit vuitantera” arreglada para la ocasión, hasta Belén Aguilera haciendo una interpretación de “Human” (The Killers); Chanel versionando Pau Donés en “Aigua”; The Tyets reencontrando el amor del verano de “Summercat”; Stay Homas en estado puro interpretando “No tinc paraules (Isn't she lovely)”, canción que Stevie Wonder dedica a su hija y su esposa después del parto y el nacimiento; Roger Padrós, el solista del país que hace nuestra “Story of my life” con “Una història a explicar”, o la potente “Mil batalles” de Buhos en las voces de los 16 cantantes de “Euforia”, o Figa Flawas y Ven’nus haciendo una versión, desde su personalidad joven y urbana, de un tema que forma parte de la memoria musical de este país: “Per què he plorat?”, del maestro Albert Guinovart dentro de la obra “Mar i cel” de Dagoll Dagom, una puerta a su regreso el próximo año... Jóvenes y nuevos registros y géneros con temas muy conocidos como es el caso de la “Lambada”, un tema en clave de habanera que agrupa al grupo Arjau, Laura West y la joven y exitosa trompetista Alba Careta. Y también un maestro como Ignaci Terraza, o las jóvenes Mònica Rodés Green, Sara Terraza, Janna Ara o Julen, junto con el grupo de batucada Band Tokades, que describen en catalán "Llibertat", de otro catalán como Nil Moliner.

Y para disfrutar, un grupo de ocho chicas, Las que Faltaband, para que Donna Summer tenga voz a través de la artista leridana Lorena, en un oldie como “Hot stuff”. Una voz joven, novela, sin grabación alguna dentro del circuito musical, interpreta a Kate Perry en “Fireworks” y muestra el talento de los jóvenes que hoy marca el camino. O la presencia del dúo vestido para la ocasión de Paula Koops y Marmi, con otra catalana, Aitana, para interpretar un clásico como “Black is black” (“Va com va”). O la joven y sorprendente Paula Mattheus o el más clásico y poeta gallego Andrés Suárez, o el solista del momento en España y con gran incidencia en Cataluña Dani Fernández. En la edición de este año no podía faltar alguien que siempre ha mostrado su sensibilidad por los temas que este año describe La Marató, Vanesa Martín. Todos ellos muy arraigados en el panorama musical de nuestro país. En el capítulo de las figuras que llamamos “tietes i tiets”, es turno este año de la cantante belga de Vaya con Dios o el artista italiano Al Bano, para interpretar la palabra que este año forma parte intrínseca de La Marató: “Felicitat”.

