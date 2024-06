Cambios en la edad de jubilación en 2025: Si no cumples este requisito, pasa a ser 66 años y 6 meses

A partir de 2025, la edad de jubilación en España sufrirá cambios significativos que afectarán principalmente a aquellos con menores años de cotización. Actualmente, en 2024, la edad de jubilación ordinaria es de 65 años para quienes han cotizado al menos 38 años.

Sin embargo, para quienes no alcanzan esta cifra, la edad se elevará a 66 años y 6 meses. La Ley 27/2011 establece que la edad y los requisitos de jubilación aumentarán progresivamente, impactando directamente en los futuros jubilados.

Desde el 1 de enero de 2025, los trabajadores que deseen jubilarse a los 65 años deberán haber cotizado 38 años y tres meses. Aquellos con menos tiempo cotizado deberán esperar hasta los 66 años y 8 meses para retirarse, siempre que hayan cotizado al menos 15 años.

No podrán optar por la jubilación anticipada, ya que se requieren al menos 35 años cotizados para la voluntaria y 33 para la involuntaria. Además, para acceder a la pensión contributiva, es necesario que al menos dos años de cotización se encuentren dentro de los últimos 15 años antes de la jubilación.

Para quienes no cumplan con estos requisitos, la opción será la pensión no contributiva. En 2024, esta pensión se puede solicitar a partir de los 65 años, siempre y cuando se cumplan condiciones adicionales, como tener una carencia de ingresos y haber residido en España durante al menos 10 años. Estas pensiones aseguran un ingreso mínimo para quienes no alcanzan los requisitos para la pensión contributiva.

En términos de beneficios, aquellos que logren la pensión contributiva con 15 años cotizados recibirán el 50% de la base reguladora, calculada sobre las bases de cotización de los últimos 25 años.

Para la pensión no contributiva, los beneficios en 2024 oscilan entre 7.250,60 euros y 1.812,65 euros anuales, distribuidos en 14 pagas. Estas pensiones ofrecen un apoyo financiero esencial para aquellos con carreras laborales más cortas, aunque son significativamente menores en comparación con las contributivas.