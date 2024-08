La edad a la que deberías dejar de beber alcohol, según este neurólogo

La cerveza es una de las bebidas más consumidas en España, se ha convertido prácticamente en una tradición social y es la mayor demandada en las terrazas de los bares. Aunque el consumo de alcohol está normalizado, y aún más en esta bebida, el neurólogo Dr. Richard Restak en su libro Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind publicó las mejores formas de mantener a raya la memoria y prevenir la aparición de Alzheimer.

Entre sus consejos aparecía reducir el consumo de alcohol e, idealmente, no beber nada en absoluto, como recogió el Daily Mail.

"Hasta donde yo sé, no existe evidencia de que el alcohol afecte sólo la memoria y deje ilesos otros procesos cognitivos", afirma el experto. "Más bien, ejerce efectos nocivos sobre la cognición en general, dando lugar, en las etapas finales, a la demencia", agregó.

"Aconsejo a todos mis pacientes que se abstengan completamente del alcohol a más tardar a los 70 años", señala como fecha máxima para eliminar por completo el consumo de cualquier tipo de alcohol.

A partir de los 65 se poseen menos neuronas que apenas unos años antes: "Por eso, tiene sentido eliminar el alcohol en un momento de la vida en el que es necesario conservar la mayor cantidad de neuronas posible", concluye.