Ed Sheeran revela el motivo por el que se enfrentó con Amorim

El cantante británico Edward Christopher Sheeran, más conocido dentro de la industria musical como Ed Sheeran, es uno de los músicos más destacados por vender más de 200 millones de discos en todo el mundo, lo que le convierte en uno de los artistas con mayores ventas a nivel mundial.

El pasado mes de agosto, Ed Sheeran decidió adentrarse de lleno en el negocio del fútbol tras adquirir una participación del 1,4% de las acciones del Ipswich Town. Además, el músico ya colaboraba con los 'Tractor Boys' desde 2021 como principal patrocinador.

El británico reconoció en un comunicado que "ser seguidor del Ipswich es una alegría. Hay altibajos, pero en el fútbol hay que aceptarlo. No soy accionista con derecho a voto ni miembro de la directiva, solo estoy poniendo algo de dinero en el club que amo y él me devuelve el gesto, así que no me pidáis sugerencias sobre fichajes o tácticas".

No obstante, el cantante ya ha tenido su primer enfrentamiento con un entrenador de la Premier League. Ocurrió el pasado 24 de noviembre cuando el Ispwich Town recibía al Manchester United, de Rubén Amorim que debutaba en el banquillo de los 'reds devils'.

El partido acabó en tablas (1-1), dejando un muy mal sabor de boca al Manchester United tras no lograr romper la mala dinámica ante un recién ascendido a la máxima categoría inglesa.

Durante el 'post' con Sky Sports, el técnico portugués respondió a las preguntas de los periodistas, pero de repente apareció el cantante británico que se acercó a saludar al experto Jamie Redknapp diciendo: "No creo que él (Amorim) quiera hablar conmigo", y así lo hizo.

Ahora, que ya han pasado unos meses de los hechos, el cantante explicó en el podcast 'Men in Blazers' que todo sucedió debido a que "me había tomado 10 pintas... Lo convertí en un pub".

No obstante, cabe recordar que ya en su día pidió disculpas públicas al entrenador del Manchester United, pero en el podcast ha tenido la oportunidad de explicar lo sucedido.