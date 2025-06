Ed Sheeran enloquece al público de 'La Revuelta' y revela su experiencia con el picante: "Me comí 23 chiles y me pegó un castañazo"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time', y con otros formatos, como 'First dates'.

El programa está presentado por David Broncano y dirigido por Ricardo Castella, a la vez que amenizado por el músico Grison y el resto de colaboradores que participan en la elaboración del programa previa entrada del invitado de turno.

El día de hoy, el 'community manager' ha alertado a través de X a la audiencia de que no debían perderse el programa, aunque no ha explicado de quien se trataba. Finalmente, el invitado del martes 3 fue el cantante británico, Ed Sheeran, uno de los más famosos que han pasado por el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

La entrevista ha iniciado discutiendo sobre si debería contar con traductor o no, dado que Broncano habla inglés perfectamente: "No hemos podido dormir en toda la noche", le comentaba el presentador a un expectante invitado.

Pese a la popularidad del personaje, reconocía que no suele hacer entrevistas mientras está de gira, por lo que su presencia en el programa en el programa es todo un logro de TVE. La entrevista, sin embargo, no fue grabada durante la tarde del día de emisión, sino antes de los conciertos del británico en la capital española.

El músico se mostró muy receptivo con las bromas del programa y entró al trapo con alguna de ellas, como la presencia de una persona del público en la bañera o toda la mesa "llena de mierda" que tiene broncano como su espacio para hacer las entrevistas (cuando decide sentarse).

Lo que no esperaban es que Sheeran trajera un regalo para el programa: una salsa picante que se pone en todas las comidas y que probó un Broncano que aseguraba "no estar bien".

Entonces, el artista contaba la anécdota que vivió dos semanas atrás en la que aceptó el reto de comerse más de ocho chiles que había en un restaurante y terminó comiéndose 23: "Dije, '¡esto no pica nada!', pero a mitad de una entrevista me pegó un castañazo. Me entró el hipo y me caían lágrimas", explicaba el músico.

Preguntado por el sentido biológico a este tipo de reacciones del cuerpo humano, el intérprete de 'Shape of you' apuntaba a que "probablemente, sea tu cuerpo diciendo: 'Saca esta mierda de mi cuerpo'", algo que provocó las risas de todo el público.