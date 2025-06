Ed Sheeran se declara fan de Dabiz Muñoz y alucina en StreetXO: "Es jodidamente impresionante"

Ed Sheeran ha pasado unos días en España con motivo de sus dos conciertos en el Metropolitano. Durante este tiempo ha podido visitar el Teatro Príncipe Gran Vía donde se grava 'La Revuelta', algo que sorprendió a los asistentes al público y a los espectadores en casa.

Durante el programa se pudo ver un artista bastante suelto que entraba al trapo de las bromas de David Broncano y daba el juego necesario para que la entrevista no se volviera incómoda, sino que simplemente fue uno más.

No obstante Broncano no fue el único 'David' que pudo conocer durante su estancia en la capital española, pues el compositor de 'hits' como 'Shape of you' comió en uno de los restaurantes del reputado Dabiz Muñoz, el StreetXO.

Lo que pocos sabían era que el británico es seguidor del chef español y así de claro se lo dejó al encontrarse por primera vez, después de que el marido de la Pedroche le invitara a comer: "Estoy emocionado de estar aquí. Soy muy fan tuyo", le reconocía.

En el vídeo que han publicado en las redes, el cocinero atiende personalmente al artista y le explica cada uno de los platos que se le presentan, que parecen generarle un gran placer: "¡Holy shit!", espetaba el cantante, que se podría traducir como una expresión que mezcla la sorpresa y el agrado, en este caso.

"Es jodidamente increíble", continuaba Ed Sheeran, que estaba alucinando con cada una de las creaciones de Dabiz. "Las personas que aman comer hablan el mismo lenguaje y se entienden rápido", se refleja en la publicación en Instagram, algo que en esta ocasión es toda una realidad.

FInalmente, Sheeran se mostraba muy feliz de haber podido comer en StreetXO. De hecho, el cantante es un gran fan de la gastronomía y revelaba que la comida "es lo mejor de viajar" y que es algo que le hace feliz, un sentimiento compartido con mucha gente.

De hecho, en su visita a 'La Revuelta' no trajo ni un instrumento, ni un disco, sino que llevó una salsa picante que añade en prácticamente cada plato cuando está en su casa, en Inglaterra.