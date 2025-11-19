El economista Xavier Sala i Martín, sobre los bajos sueldos en España: "Mientras la productividad venga de los inmigrantes, no subirán"

Los salarios en España no suben. Al menos no lo hacen en relación con el aumento del coste de vida. Así lo confirma el último muestrario de Eurostat, que también apunta a que el sueldo de los españoles con un contrato a tiempo completo supera por primera vez al de los italianos, aunque a la práctica, siguen siendo demasiado bajos y por debajo de la media europea.

El Índice de Precios Inmobiliarios (HPI) muestra una subida interanual del precio de la vivienda en un 12,7% durante el segundo trimestre del 2025 y el INE indica que la tasa interanual del IPC en octubre fue del 3,1% y ya lleva una crecida acumulada del 2,4% durante el 2025.

Turistas transitan por el paseo marítimo de una ciudad costera española. / ·

Los datos contrastan con el crecimiento total esperado durante este año, del 2,9%, un 0,2% superior respecto a la predicción anterior, algo que puede parecer contradictorio para los que no son especialistas en materia económica. Más todavía cuando se compara con la previsión del Francia, país vecino que espera crecer solamente un 0,7%.

"El principal problema es el de la hiperregulación. Los burócratas que ponen normas sin saber de economía y que acaban estropeándolo", indica el catedrático y economista Xavier Sala i Martín. Ante una situación tan paradigmática, son muchos quienes se preguntan el motivo del estancamiento de los salarios. Por eso, el experto ha revelado el posible motivo que se esconde tras los números.

El economista, Xavier Sala i Martín, en el programa 'Versió RAC1'. / RAC1

"Mientras la productividad en España venga de los inmigrantes, no se traducirá en un aumento de sueldos", indica el experto en el programa 'Versió RAC1'. Para mejorar la situación, apunta que "es necesario cambiar el actual modelo de negocio, un cambio en el sistema educativo y hacer la inversión en maquinaria". En este sentido, existen evidencias de que la inmigración puede impulsar la productividad regional en algunas zonas del país, aunque suele producirse en sectores de baja cualificación.

Como ejemplo resaltaba el caso de India, que ya ha superado a China en población y se convierte en la potencia económica emergente más grande del mundo. La razón se encuentra en el sistema educativo establecido: "La India está llena de trabajadores jóvenes. Tienen un sistema educativo extraordinariamente bueno. Son muy disciplinados y creativos. Además, respetan a la jerarquía cuando quieren innovar", indica Sala i Martín.

La India ya es el país más poblado del mundo. / AP/Altaf Qadri

Crecimiento constante de extranjeros en España

El flujo migratorio sigue creciendo y durante el cuarto trimestre de 2024 llegaron 136.117 personas extranjeras, sin contar a los que llegan de forma irreglamentaria. Este se postula como uno de los motivos principales que explican el sentido de que el país haya llegado a los 49 millones de personas en el último registro del INE.

El crecimiento es más evidente si se miran los datos de hace una década: en 2015 había 4,4 millones de personas extranjeras, mientras que según la Encuesta Continua de Población del organismo público, en 2025 se han registrado 6.95 millones.