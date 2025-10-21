El economista Niño Becerra (74 años) sincero sobre el cambio horario: "¿Verdad que Oporto y Vigo deberían tener la misma hora?"

Pedro Sánchez anunció esta semana la intención de llevar el debate sobre el fin del cambio de hora a instancias europeas para intentar llegar a un nuevo acuerdo y terminar con la tradición impuesta en España por Franco en 1940.

Según el Presidente, la medida ya no implica ningún ahorro energético, el principal escollo de los defensores de la actual situación horaria, y altera los biorritmos de las personas, por lo que no encuentra motivos por los que habría que mantener la variación del reloj cada primavera y otoño.

La propuesta ha levantado aplausos y críticas por partes iguales entre la sociedad española, que además también debate si prefiere el luminoso horario de verano o el oscuro del invierno.

Uno de los últimos en añadirse al coloquio es el economista Santiago Niño Becerra, que se ha sumado al barco de quienes piensan que debería dejar de aplicarse esta medida anacrónica.

"¿Verdad que Oporto y Vigo, por ejemplo, deberían tener la misma hora?. Pues no porque POR se rige por el uso que le corresponde, el de Greenwich, pero ESP lo hace por el de Berlín. Ilógico", escribía en su cuenta de X acompañando el mensaje con una imagen que muestra lo que expone.

En el pasado ya comentaba que el ahorro real para los hogares españoles es de tan solo 80 céntimos al mes, por lo que este argumento a favor se cae.

Los seguidores del experto han querido aportar en los comentarios su visión: "Exacto. Sus horarios son ridículos, hacen todo tarde y duermen poco. Hay luz hasta demasiado tarde, especialmente en verano con ese calor terrible. Van cansados a trabajar. Otros países con turismo no tienen ese horario absurdo. ¿Ustedes no lo ven cuando van a Europa?", criticaba uno de ellos las costumbres en España.

En cambio, otros opinan completamente distinto: "Solo un inculto diría que el horario que te corresponde es que amanezca a las 6 de la mañana y anochezca a las 6 de la tarde. Bueno, un inculto o un vendido a las empresas de energía, que son las que salen ganando", escriben.

También es interesante el apunte que hace un tercero en el que se fija en que dentro de la misma Península Ibérica podría haber más de un horario por la distancia que ocupa: "España y Portugal están en el mismo meridiano que Inglaterra. Catalunya está en el de Francia y Alemania", apuntan.