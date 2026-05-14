ECONOMÍA
El economista José Elías desvela el negocio que arrancaría desde cero: "Es una mina de oro"
El dueño de La Sirena compartió una publicación en Instagram, donde anunció lo que haría si empezase en el mundo de los negocios
José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.
Uno de los últimos temas que trató en su cuenta de Instagram fue qué haría si tuviese que empezar desde cero en el mundo de los negocios. El empresario tiene claro que montaría un negocio especializado en la gestión de residuos.
El dueño de La Sirena explicó el motivo principal por el que se decantaría por este tipo de empresa: "Nos estamos ahogando en basura y nadie sabe qué hace con ella. Ahí hay oro".
Asimismo, el de Badalona quiso dejar claro que la gente siempre va a generar residuos, pues "es un servicio que no se puede dejar de pagar, como la luz o el agua".
Sin embargo, el creador de contenido expuso que "es un negocio sucio y difícil", pero avisó a sus seguidores de Instagram: "A la gente le da pereza. Y donde hay pereza y complejidad, hay poca competencia y mucho dinero".
Para todas aquellas personas que piensan que únicamente es recoger basura, el dueño de La Sirena aclaró que no lo es, sino "transformarla". Con el objetivo de generar energía a partir de residuos: "Eso es el futuro y el presente".
"Es una mina de oro"
Es consciente de que no es un negocio habitual, debido a que la mayoría de ciudadanos "ven desperdicios", aunque empresarios como él: "Vemos una mina de oro". El de Badalona no duda de que puede ser uno de los negocios del futuro.
Por último, el dueño de La Sirena aseguró que "mucha gente se pelea por montar la enésima aplicación de moda o una cafetería de especialidad", aunque advirtió de que "hay sectores con barreras de entrada, pero que siempre van a tener actividad en los que es más interesante invertir".
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