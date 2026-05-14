Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Giro Italia directoEtapa Giro Italia hoyFlorentino PérezEnrique RiquelmeRafa NadalLewandowskiCopa Campeones JuvenilBrian FariñasJulián ÁlvarezHorarios MotoGPReal Madrid - OviedoLandaluce - MedvedevAlemania - España Sub 17Sara CarboneroPsicólogo deportivoYogaClasificación LaLigaCalculadora descenso LigaClasificación Giro ItaliaFinal Copa de la ReinaLey Bienestar AnimalPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Bardghji
instagramlinkedin

ECONOMÍA

El economista José Elías desvela el negocio que arrancaría desde cero: "Es una mina de oro"

El dueño de La Sirena compartió una publicación en Instagram, donde anunció lo que haría si empezase en el mundo de los negocios

José Elías, uno de los empresarios más importantes de España

José Elías, uno de los empresarios más importantes de España / Archivo

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.

Uno de los últimos temas que trató en su cuenta de Instagram fue qué haría si tuviese que empezar desde cero en el mundo de los negocios. El empresario tiene claro que montaría un negocio especializado en la gestión de residuos.

El dueño de La Sirena explicó el motivo principal por el que se decantaría por este tipo de empresa: "Nos estamos ahogando en basura y nadie sabe qué hace con ella. Ahí hay oro".

Asimismo, el de Badalona quiso dejar claro que la gente siempre va a generar residuos, pues "es un servicio que no se puede dejar de pagar, como la luz o el agua".

Sin embargo, el creador de contenido expuso que "es un negocio sucio y difícil", pero avisó a sus seguidores de Instagram: "A la gente le da pereza. Y donde hay pereza y complejidad, hay poca competencia y mucho dinero".

Playa infestada de residuos plásticos

Playa infestada de residuos plásticos / Shutterstock

Para todas aquellas personas que piensan que únicamente es recoger basura, el dueño de La Sirena aclaró que no lo es, sino "transformarla". Con el objetivo de generar energía a partir de residuos: "Eso es el futuro y el presente".

"Es una mina de oro"

Es consciente de que no es un negocio habitual, debido a que la mayoría de ciudadanos "ven desperdicios", aunque empresarios como él: "Vemos una mina de oro". El de Badalona no duda de que puede ser uno de los negocios del futuro.

Noticias relacionadas

Por último, el dueño de La Sirena aseguró que "mucha gente se pelea por montar la enésima aplicación de moda o una cafetería de especialidad", aunque advirtió de que "hay sectores con barreras de entrada, pero que siempre van a tener actividad en los que es más interesante invertir".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027
  2. Traicionan a José Elías y a Gerard Piqué: 'Esa persona sale de mi organización no de las mejores maneras… y a raíz de ahí, él va a la CNMV
  3. Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
  4. Cristina Giner, profesora de yoga: 'Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día
  5. Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”
  6. Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 50.000 euros por dejar al perro en la terraza según la Ley de Bienestar Animal
  7. Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones
  8. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes

El economista José Elías desvela el negocio que arrancaría desde cero: "Es una mina de oro"

El economista José Elías desvela el negocio que arrancaría desde cero: "Es una mina de oro"

David Beckham (51 años): "Me siento muy afortunado y bendecido por mi mujer, hijos, familia y amigos desde el momento en que abrí mis ojos hasta ahora"

David Beckham (51 años): "Me siento muy afortunado y bendecido por mi mujer, hijos, familia y amigos desde el momento en que abrí mis ojos hasta ahora"

La policía de Nueva York retira ciclomotores ilegales de la ciudad

La policía de Nueva York retira ciclomotores ilegales de la ciudad

Aurelio Rojas, cardiólogo: "El consumo moderado de chocolate se asocia con menor riesgo de enfermedad del corazón"

Aurelio Rojas, cardiólogo: "El consumo moderado de chocolate se asocia con menor riesgo de enfermedad del corazón"

Quién es la actriz y modelo turca Devrim Ozkan, pareja de Lucas Torreira, ex del Atlético y jugador del Galatasaray

Quién es la actriz y modelo turca Devrim Ozkan, pareja de Lucas Torreira, ex del Atlético y jugador del Galatasaray

El economista Santiago Niño Becerra lanza una advertencia: "Tienen que empezar a ser conscientes de que la situación es grave"

El economista Santiago Niño Becerra lanza una advertencia: "Tienen que empezar a ser conscientes de que la situación es grave"

Ya ha entrado en vigor: el artículo del Estatuto de los Trabajadores que confirma que el trabajador puede quedarse sin paga extra de verano

Ya ha entrado en vigor: el artículo del Estatuto de los Trabajadores que confirma que el trabajador puede quedarse sin paga extra de verano

La AEMET advierte: "Las temperaturas serán más propias de finales de marzo"

La AEMET advierte: "Las temperaturas serán más propias de finales de marzo"