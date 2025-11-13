El economista Gonzalo Bernardos, sobre la vivienda y los jóvenes: "Asesoro a mi hija para que se compre una casa ya para que no tenga que pagar de más"

El problema del acceso a la vivienda parece un tema que poco a poco se va enquistando más en la sociedad española, ya que las medidas de cada autonomía parecen no servir para solventar algo que ocurre principalmente en las grandes ciudades del país.

Sin embargo, todavía se encuentran algunas 'gangas' en las urbes más importantes, algo que falta poco para que deje de ocurrir, según han revelado algunos expertos como Gonzalo Bernardos, economista que aseguraba que quien quiera comprar una vivienda "debería darse prisa".

Así, son los jóvenes los que acostumbran a tener más problemas para encontrar su primer piso y los datos confirman que el número de propietarios de estos se ha visto drásticamente reducido durante los últimos 20 años.

Un edificio en construcción. / EUROPA PRESS / Europa Press

Por eso, Bernardos apuesta por ayudar a sus familiares de menor edad para evitar que paguen de más de forma innecesaria a la hora de buscar un inmueble en el que vivir.

"En este momento, más que intentar comprar, asesoro a mi hija para que se compre una, porque si no se la compra ya va a tener que pagar muchísimo dinero más y ya veremos si puede comprársela", apuntaba en el pódcast 'Finect Talks'.

Sin embargo, no duda en advertir de que el hecho de invertir en una vivienda no tiene por qué suponer un éxito asegurado, ya que como todo activo, los precios y valores fluctúan con el tiempo. Sin embargo, también indicaba que el crecimiento en el sector inmobiliario se traduce en subidas de hasta el 15% del valor en tan solo un año, en los casos de obra nueva, un porcentaje que se reduce al 12% en las de segunda mano.

Manifestación por la crisis de la vivienda en Palma, celebrada el pasado 5 de abril en el Passeig del Born / Guillem Bosch

Para el economista la situación no está cerca de cambiar, porque los datos de 2024 indicaron que la venta de viviendas libres seguía siendo muy inferior al de otros años en los que la situación no estaba tan tensionada. Así, el coste de adquirir un piso seguirá creciendo tanto para los de obra nueva, como los de segunda mano, motivo por el cual pone tanto ahínco en la compra de uno ahora.

Según asegura el experto, la clave para encontrar algo a buen precio y en una ubicación decente es saber actuar con agilidad, aunque a la práctica la realidad es algo más complicada, ya que prácticamente no existen viviendas de las condiciones que expone Bernardos.