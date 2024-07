El economista Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre la reducción de la jornada laboral

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta.

El economista ha colaborado en el programa 'Más Vale Tarde' y se ha pronunciado sobre la intención del Gobierno de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2025.

"Lo que tiene que hacer Yolanda Díaz es lo que está haciendo, intentar beneficiar a los trabajadores e intentar mejorar su calidad de vida. No obstante, esto no está saliendo y no se está consensuando porque la patronal está convencida de que el parlamento no lo va a aprobar", ha declarado Bernardos.

El economista también ha asegurado que la patronal entró porque pensaba "que se iba a hacer una reforma laboral más dura para ellos y había que salvar los muebles".

El profesor ha comentado que en España hay una parte de los empresarios que no entiende que la competitividad en el siglo XXI va en relación con la "calidad de los productos" y, por tanto, se debería "pagar mejor a los trabajadores para que se formen más y sean más productivos".

Gonzalo Bernardos ha destacado que "el hecho de ganar beneficios y obtener una presencia insignificativa de cuota del mercado a través del trabajo mal pagado, es fruto de otras épocas y de otros países".