El economista Gonzalo Bernardos pone el foco en el problema de España y el turismo

Muchos negocios del sector turístico se han quejado de la situación que ha vivido España en 2025: el verano ha sido una estación con muchos turistas, pero los responsables han notado un descenso en el gasto medio. Un dato que todavía no podemos contrastar, pero que se ha notado de junio a septiembre en las terrazas de bares y restaurantes, más vacías que de costumbre.,

De este tema han hablado en Más Vale Tarde con la presencia del economista Gonzalo Bernardos, uno de los expertos en economía más conocidos en redes sociales y en televisión. Y él también piensa que a pesar del alto volumen de turistas, restaurantes y hoteles notaron un descenso en sus ingresos económicos.

Bernardos cree que de repetirse este patrón en los próximos años, España perderá tanto al turista español como al extranjero de clase media, el más numeroso.

Un problema que nota el economista es que muchos españoles han viajado fuera de España porque era más barato que disfrutar de una escapada en nuestro país.

"Tenemos datos de julio y agosto y sabemos que el número de extranjeros que vinieron a España aumentó un 1,6%, mucho menos que el año anterior, cuyo aumento fue del 6,4%", asegura Gonzalo Bernardos.

¿Y por qué se ha reducido el consumo en establecimientos turísticos? "Para mi gusto, nos hemos pasado los hoteles y restauradores con los precios", alejando a familias tanto nacionales como internacionales, con dos consecuencias: "que pasen menos días de vacaciones aquí y que gasten menos".

Por otro lado, este encarecimiento de los establecimientos turísticos ha provocado que septiembre sea temporada alta en muchas comunidades autónomas, más que en otras épocas del año.

En todo caso, el verdadero escollo que ha vivido el turismo es el nacional: "los españoles, que han preferido marcharse al extranjero porque había destinos más baratos que las islas de aquí".