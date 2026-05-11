El economista Gonzalo Bernardos opina sobre el hantavirus: "Una parte de la población tiene pánico"

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha puesto en alerta máxima a todo el mundo, pero especialmente a España, ya que ayer el barco desembarcó en el puerto tinerfeño de Granadilla. Ayer, los 14 españoles que se encontraban a bordo llegaron a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para ser trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde permanecerán en cuarentena.

El brote ya se ha cobrado la vida de tres personas y las autoridades quieren mantener la situación bajo control para evitar que vaya a más, algo que sí sucedió con el coronavirus.

El economista Gonzalo Bernardos quiso compartir su punto de vista al respecto a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter. En primer lugar, el profesor de la Universidad de Barcelona empezó diciendo que "una sustancial parte de la población tiene pánico que el hantavirus se convierta en coronavirus bis".

El primer motivo que otorgó es "por las gravísimas consecuencias de la COVID-19". El economista recordó que muchos expertos en la materia aseguraron que "sería una enfermedad banal y que en España habría muy pocos casos", lo que no sucedió. Se estima que en 2020 la pandemia causó más de 80.000 fallecimientos en la península ibérica.

También, la sociedad española tiene miedo, debido a que "algunos especialistas han dicho que era muy difícil que se transmitiera el hantavirus de persona a persona y ahora ya existen dudas sobre dicha dificultad".

Otro de los motivos que destacó fue porque la sociedad española "no cree que los políticos les estén explicando la verdad".

La última reflexión que dio es que "en redes sociales cada vez más personas tienen dificultades para diferenciar los bulos de las verdades".

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Por último, Bernardos compartió cuál es la solución: "Mucha información, decir la verdad los especialistas (olvidarse de las mentiras piadosas) y hacerlo de forma muy pedagógica. Los políticos deben dar un paso al lado".