ECONOMÍA
El economista Gonzalo Bernardos sobre comprar casa: "No caigan en la trampa mortal"
Según el experimentado profesional, el principal problema de cara a adquirir una vivienda radica en la falta de ahorros
Tanto a nivel mundial como específicamente en España, adquirir vivienda se ha convertido en una tarea cada vez más inaccesible, lo que ha conducido a que la mayoría de los jóvenes busquen alquileres que les permitan tener hogar.
De acuerdo con las estadísticas provistas por el INE, menos de un tercio de los españoles menores de 30 años han sido capaces de comprar una propiedad, demostrando no solo la complejidad de las circunstancias sino, además, ejemplificando cómo la incapacidad de ahorro de las generaciones actuales supone una limitante que parece infranqueable.
Incluso, en este sentido, Gonzalo Bernardos, economista español, hizo acto de aparición en LaSexta Xplica para verter luz sobre por qué sucede este fenómeno económico, aclarando primeramente que parte de un desajuste entre la oferta y la demanda de viviendas, lo cual dificulta en gran medida su acceso.
No obstante, aunque pareciese paradójico, el profesional de la materia recomienda adquirir una vivienda como una decisión financiera positiva, tanto por el aporte que supone a la estabilidad de la persona como por el miedo a que el sistema de pensiones sea menos sensible de cara al futuro.
“Hagan lo posible por comprar una vivienda”, aconseja Bernardos, asegurando que lo contrario es una "trampa mortal”, ya que destinar parte del sueldo al alquiler durante mucho tiempo limita por completo el ahorro e imposibilita cada vez más aunar el dinero suficiente para poder costear la inversión inicial de un hogar.
“Dos salarios mínimos, en buena parte de España, pueden comprar una vivienda porque pagan menos de cuota hipotecaria que de alquiler”, añade, pues considera que la suma es suficiente para conseguir un nivel de ahorro perceptible que, con el tiempo, se convierta en la clave para dejar de alquilar.
Las palabras de Gonzalo Bernardos resultan más pertinentes que nunca, ya que la problemática de la vivienda en España es un tema de discusión cada día. Mientras el tiempo transcurre, las posibilidades de conseguir una morada propia parecen escasear crecientemente, por lo que la alternativa presentada puede ser la clave en aras de finalmente lograr la plena independización.
