El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro sobre la vivienda: "La única posibilidad es comprar"

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los grandes retos para la ciudadanía en España. Encontrar un hogar adecuado es cada vez más complicado, ya que tanto el mercado inmobiliario como la situación económica atraviesan un momento delicado.

Según los últimos informes del sector, los precios de compra y alquiler han aumentado de forma notable en los últimos años, lo que dificulta que muchas personas puedan acceder a una vivienda sin poner en riesgo su estabilidad económica.

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación, se ha pronunciado sobre este tema en 'laSexta Xplica'.

El experto ha señalado que, con el alquiler en máximos históricos prácticamente en la mayoría de las ciudades, "la única posibilidad que tenéis la mayoría de jóvenes es comprar".

Bernardos explica que, cuando alguien adquiere una vivienda, con el paso de los años, cuando la persona sea mayor, no tendrá que pagar un alquiler, no sufrirá esa inseguridad y podrá incluso contar con una especie de doble pensión si la necesita, vendiendo la propiedad.

El economista ha declarado además que le gustaría que la mayoría de los jóvenes pensaran que "ahorrar todo lo que se pueda es el mejor camino hacia una vida mejor".