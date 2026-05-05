El economista Gonzalo Bernardos avisa sobre el paro en España: "Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo que trabajar"

Los españoles afrontan muchas preocupaciones a lo largo de su vida, pero una de las más importantes es el desempleo, especialmente a medida que avanzan en edad. En España, la tasa de paro aumentó al 10,83% en el primer trimestre de 2026, con 2,71 millones de desempleados, registrando el mayor incremento desde 2013.

Es una situación muy alarmante y parece que no tiene solución a corto plazo. Por esta razón, muchos programas de televisión han consultado a expertos en economía para analizar qué está ocurriendo. Uno de ellos fue Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, quien compartió su punto de vista en una de sus últimas intervenciones en el programa de televisión 'Más Vale Tarde', presentado por Iñaki López y Cristina Pardo.

A pesar de la situación, el economista expresó que hay que tener en cuenta varios aspectos, ya que, en este último año, el empleo ha crecido en 527.600 personas. No obstante, el profesor de la Universidad de Barcelona detalló que ha disminuido el trabajo temporal, pero ha aumentado "notoriamente el indefinido".

"Vemos que el paro ha bajado el 0,40% y el empleo ha subido en un 0,43%, pero las empresas van locas por contratar más personas por la sencilla razón de que todas dicen que su principal problema es que no encuentran la mano de obra que desean", aseguró en el programa 'Más Vale Tarde'.

Un grupo personas trabajando en una oficina. / Archivo

Por esta razón, el economista no dudó en decir que "creo que este año, a pesar de todo, vamos a generar más de 500.000 nuevos puestos de trabajo".

El profesor de la Universidad de Barcelona quiso dejar claro que "hemos de tener en cuenta una cosa que hay una parte de la población que no quiere trabajar y que cuando hace las cuentas es que prefiere coger y cobrar la prestación por desocupación que trabajar porque como lo que le cae de salario es tan bajo, no le resulta cuenta".

Gonzalo Bernardos en laSexta Xplica / LaSexta

Asimismo, Bernardos recordó que España es uno de los países en el que los salarios han crecido menos en los últimos 30 años. "El poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico", por lo que manifestó que "muchos incentivos para que la gente trabaje tampoco los hay".

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"Aquí hay muchas personas que desean trabajar en un sitio, pero los puestos de trabajo vacíos están en otros", desveló en el formato de La Sexta. Por último, avisó sobre el peligro de la inteligencia artificial, especialmente en puestos de trabajo como los administrativos, contables y auditores, entre otros.